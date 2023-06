ATELIERS : LXS REYENXS UN ETE INTERCULTUREL A BAGNEUX Lycée avant le lycée Bagneux, 5 juillet 2023, Bagneux.

ATELIERS : LXS REYENXS UN ETE INTERCULTUREL A BAGNEUX 5 – 11 juillet Lycée avant le lycée Sur inscription, dans la limite des places disponibles

Darian à la corde volante, Ivan au trapèze ballant, leur technicienne et deux musiciens s’installent sur le terrain du futur lycée. Venez les rencontrer lors de leur résidence de création du spectacle « Kamelia et ses folles alliées ».

Les artistes bougent les agrès et chaque changement amène à un chaos qui se résout en une nouvelle situation, une nouvelle image. Pour accompagner ce joyeux méli-mélo, les musiciens piochent dans une large panoplie allant de la musique expérimentale à la comédie musicale ou encore du pop à la country.

Venez rencontrer les artistes pour une initiation au cirque autour des agrès et du travail collectif lors d’ateliers les 5, 6, 10 et 11 juillet, de 14h à 15h30. Sur inscription, à partir de 8 ans.

Lycée avant le lycée 19 rue de la fontaine, 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « theophile@ppcm.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T14:00:00+02:00 – 2023-07-05T15:30:00+02:00

2023-07-11T14:00:00+02:00 – 2023-07-11T15:30:00+02:00

©LXS REYENXS