Portes ouvertes sur nos métiers d’art Samedi 1 avril, 09h30 lycée augustin boismard

Lors de cette journée les élèves en formation feront des démonstrations du travail de leur filière, les réalisations seront exposées dans des scénographies étudiées.

Les projets spécifiques des classes seront mis en avant dans des visites guidées par les élèves eux mêmes.

La filière DTMS – métiers du spectacle montrera son professionalisme dans la mise en valeur des métiers d’art et en créant des ambiances particulières.

Dès l’ouverture les visiteurs auront accès aux différents ateliers et espace d’exposition, ils pourront rencontrer les enseignants et les élèves afin de découvrir les différents projets et « rencontrer nos métiers d’art ».

Évènement ouvert à tous.

lycée augustin boismard rue emile neuville Brionne 27800 Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « ce.0271606z@ac-normandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.32.44.80.76 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lycee_boismard_brionne »}, {« type »: « link », « value »: « http://blog.ac-rouen.fr/lyc-boismard/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:30:00+02:00 – 2023-04-01T16:30:00+02:00

ébénisterie marqueterie

valerie delabriere©