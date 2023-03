Jeux d’écriture et atelier calligraphie Lycée Anne Marie Martel Le Puy-en-Velay Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Jeux d’écriture et atelier calligraphie Lycée Anne Marie Martel, 23 mars 2023, Le Puy-en-Velay. Jeux d’écriture et atelier calligraphie Jeudi 23 mars, 14h30 Lycée Anne Marie Martel Gratuité. Public adolescents et jeunes adultes (lycée/université) En coopération avec les élèves de 1ère AGORA et leur enseignant de français, le lycée Anne-Marie Martel propose deux petits ateliers d’écriture :

– Un mini atelier d’initiation à la calligraphie

– Un mini atelier composé de deux jeux d’écriture Lycée Anne Marie Martel 2 Rue Anne Marie Martel, 43000 Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 05 46 66 https://sites.google.com/sjc43.fr/sjc43/sjc43 Le lycée Anne-Martel Martel est un lycée professionnel et technologique implanté au Puy-en-Velay. Parking Henri Pourat Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T14:30:00+01:00 – 2023-03-23T15:45:00+01:00

