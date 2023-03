Métiers de la bijouterie / joaillerie Lycée Amblard, 31 mars 2023, Valence.

Métiers de la bijouterie / joaillerie Vendredi 31 mars, 09h15, 10h15, 11h15 Lycée Amblard

Présentation des formations accessibles aux jeunes et adultes en bijouterie joaillerie/sertissage au sein des ateliers du Lycée Amblard et du GRETA Ardèche Drôme :

– CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option bijouterie-joaillerie

– CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option sertissage

– Brevet des Métiers d’Art Bijou option Bijouterie Joaillerie

– Diplôme National des Métiers d’art et du Design – Option Objet et Ornement

Démonstration par les élèves et stagiaires

Rencontre possible avec les enseignants/formateurs

Visite de 45 mn des ateliers pour un groupe de 10 personnes maximum

Inscription au préalable obligatoire auprès de l’Office du Tourisme Valence Romans Tourisme par téléphone au 04 75 02 28 72.

Lycée Amblard rue AMBLARD- 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

