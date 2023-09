Opération ramassage des déchets à Cerny le 18 octobre 2023 Lycée Alexandre Denis Cerny Catégories d’Évènement: Cerny

Essonne Opération ramassage des déchets à Cerny le 18 octobre 2023 Lycée Alexandre Denis Cerny, 18 octobre 2023, Cerny. Opération ramassage des déchets à Cerny le 18 octobre 2023 Mercredi 18 octobre, 09h00 Lycée Alexandre Denis Après avoir nettoyé les abords du lycée puis le parc de Montmirault, les lycéens se dirigeront ver la gare RER D de La Ferté Alais en ramassant les déchets, suivant ainsi le chemin qu’ils empruntent habituellement pour se rendre à la gare. Ils en reviendront ensuite à pied Lycée Alexandre Denis Cerny Cerny 91590 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T09:00:00+02:00 – 2023-10-18T12:00:00+02:00

