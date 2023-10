Séjour immersif Anglais & detox numérique Lycee agricole Sées, 22 octobre 2023, Sées.

Séjour immersif Anglais & detox numérique 22 – 27 octobre Lycee agricole Sur inscription – 680 €

Notre école s’appelle « Enjoy! » car nos séjours sont avant tout, un bon moment passé avec d’autres jeunes et une équipe extrêmement dynamique, et disposée à accompagner l’apprentissage par le jeu.

Les objectifs principaux de ce séjour sont les suivants :

– créer un « déclic » linguistique en interagissant exclusivement en anglais pendant 6 jours

– converser dans les situations quotidiennes ainsi que sur des sujets d’actualités, des sujets relatifs aux passions et projets des participants, des sujets de société…

– développer et faciliter les interactions des jeunes entre eux, dans la langue anglaise

– offrir une detox mobile et numérique

Nous souhaitons notamment favoriser les compétences d’interaction orales des jeunes en Anglais : apprendre à parler du quotidien, dans des situations réelles vécues, pendant une semaine de colo.

Dans le détail, les journées se déroulent de la manière suivante :

en salle, le matin : exercices d’expression et de compréhension orales et écrites en anglais, reprise des bases d’utilisation de la langue (verbes irréguliers, grammaire, vocabulaire quotidien vocabulaire spécifique, compréhension audio) ; utilisation de supports video, jeux de société, travaux d’équipe, travaux manuels, visionnage de films, ateliers de discussion et d’expression orale.

en extérieur, l’après-midi : sports, jeux de piste, ateliers ludiques, créatifs, et coopératifs, promenades découverte de l’environnement et du vocabulaire lié.

