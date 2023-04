Les Olympiades vertes: Colos Sportives nature et apprenantes du 24 au 31 Juillet 2023 Lycée agricole Montmorot, 24 juillet 2023, Montmorot.

Les Olympiades vertes: Colos Sportives nature et apprenantes du 24 au 31 Juillet 2023 24 – 31 juillet Lycée agricole Montmorot 549

SÉJOUR ET ACTIVITÉS

Si tu es un adepte de la nature et que tu as envie de bouger différemment et apprendre, ce séjour est fait pour TOI!

Lors de ce séjour, nous proposerons aux enfants un panel d’activités sportives en anglais le matin et des activités

nature l’après-midi sur un thème d’olympiades en vue des Jeux Olympique et Paralympiques de 2024!

Activités multisports olympique en anglais 10 heures par semaine avec des éducateurs sportifs internationaux diplômés

Des vacances sportives et apprenantes ouvertes à toutes et à tous.

* Terroirs et patrimoine : découverte des richesses du Jura

* Randonnées, accrobranche, baignades et grands jeux

* Sports Olympique co, raquettes, combats, et activités gymnique (au choix)

Exercices et activités adaptés à l’âge et au niveau de chaque enfant, grâce aux différents coachs et éducateurs diplômés.

OLYMPIADES VERTES:

Au cours de ton séjour, tu pourras pratiquer un cocktail de nombreux sports dans la nature.

Tu pourras notamment tester ton habilité, ta vitesse et tes connaissances en profitant en plus dans la semaine de : (en fonction de la météo)

– 1 session d’accrobranche

– 1 session de pétanque et jeux nouveaux (spikeball ,torball ,molky etc)

– 1 session de tir à l’arc

– 1 sortie au lac

– 1 sortie au parc aquatique

– 1 visite dans une fromagerie du Jura

Les consignes seront données en anglais, sauf pour les activités dispensées par des partenaires extérieurs.

Chaque soir, des veillées culturelles seront organisées, avec de l’animation audio visuel, un film sur les jeux olympiques, et de la danse et culture urbaine!

HÉBERGEMENT

Notre séjour se déroule dans le JURA, au sein du campus de Montmorot. Entre petite ville et nature il n’y a qu’un pas pour pouvoir profiter de toutes les activités !

De 7 à 14 ans primaires et collégiens

Les enfants sont logés dans des chambres modernes et confortables, composées de 6 à 8 lits.

Le centre dispose de terrains extérieurs,un gymnase,une grande salle de foyer,un amphithéâtre, et un self pour la restauration. Un centre aquatique et un parcours accrobranche se trouvent à proximité.

DATES DE SÉJOURS:

17 JUILLET AU 24 JUILLET

24 JUILLET AU 31 JUILLET

31 JUILLET AU 7 AOUT

17 JUILLET AU 24 JUILLET 24 JUILLET AU 31 JUILLET 31 JUILLET AU 7 AOUT 7 AOUT AU 14 AOUT

INCLUS/Hébergement, Les repas, Encadrements des activités

Transport en car au départ de Paris Porte d’Orléans

Lycée agricole Montmorot 614 Av. Edgar Fauré, 39570 Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « lescolossportives@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.hustle-paris.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-31T00:00:00+02:00 – 2023-07-31T15:00:00+02:00

sport nature

Hustle Paris