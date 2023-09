Forum bien choisir ses aliments Lycée agricole la Brétonnière Chailly-en-Brie, 17 octobre 2023, Chailly-en-Brie.

Du 04 au 19 octobre, le réseau des élus MSA, bénévoles engagés pour le développement de leurs territoires et le bien-être des populations rurales, se mobilise autour d’un thème commun, l’alimentation.

Pour la Seine-Et-Marne, cet événement prendra la forme d’un forum à destination des jeunes du lycée agricole de la Bretonnière et se matérialisera par la tenue de 3 stands sur lesquels les élèves se rendront en petits groupes.

L’objectif est de sensibiliser les jeunes afin qu’ils puissent équilibrer leur repas et adopter de bons réflexes en matière d’alimentation.

Les associations APRIFEL (Agence pour la recherche et l’information en fruits et légumes) et Familles Rurales de Seine-Et-Marne seront partenaires de cet évènement et tiendront chacune un stand avec des animations.

La Fédération Familles Rurales sera également présente avec Karine SOLMON

L ‘interaction avec les jeunes autour d ‘un jeu “INFO-INTOX” est prévu.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE L’OUTIL

A l’issue de l’animation, les participants :

– Auront développé des connaissances sur les sujets de l’alimentation et de l’activité physique.

– Seront en mesure de composer un plat équilibré

– Seront capables d’identifier les comportements alimentaires à risques et s’en prémunir.

THÈMES ABORDÉS

Hygiène de vie ; alimentation ; activité physique

Deux tables d’animations sont prévues.

APRIFEL sera présente avec Delphine Tailliez , directrice adjointe, ainsi qu’une diététicienne .

L ‘objet de leur stand sera de sensibiliser sur le rôle de l’ alimentation saine.

Le stand de la MSA, qui se voudra ludique et pédagogique, aura vocation à sensibiliser les jeunes sur la nécessité d’avoir une alimentation équilibrée (1 quizz sur l’alimentation et 1 quizz sur la teneur en sucre des principales boissons sucrées) ainsi que sur les conséquences pour la santé d’une mauvaise alimentation.

A cette occasion, les délégués cantonaux vont tenir le stand MSA, orienter les élèves, proposerons des dégustations aux élèves , partager et témoigner de leur expérience et de leur vision de l’agriculture.

Lycée agricole la Brétonnière 77120 Chailly-en-Brie Chailly-en-Brie 77120 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

