COLO APPRENANTE – SEJOUR MUSICAL DEMOS MARSEILLE 21 – 25 août Lycée agricole nous souhaitons demander une participation de 3€/jour/famille

L’orchestre DEMOS MARSEILLE porté initialement par le CONSERVATOIRE Pierre BARBIZET, en partenariat avec l’association BECAUSE U ART, permets à une centaine d’enfants résidants dans différents quartiers relevant de la politique de la ville ou de territoires ne disposant pas, pour des raisons économiques sociales ou culturelles, d’un accès facile à la musique dans les institutions existantes, d’accéder à la pratique orchestrale.

A travers ce séjour, nous souhaitons Proposer une école de la vie à travers la pratique musicale, le Partage, l’Écoute de soi et des autres​, et la formation du groupe dans un environement calme et apaisant.

Nous souhaitons donc permettre à nos 100 musiciens de se retrouver HORS les MURS et créer du sens à notre orchestre.

Lycée agricole chemin du Moulin du Fort Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

