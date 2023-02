2ème édition du Le festival du manger sain et local Lycée Agricole et Viticole Amboise Catégories d’Évènement: Amboise

2ème édition du Le festival du manger sain et local Lycée Agricole et Viticole, 13 mai 2023, Amboise. 2ème édition du Le festival du manger sain et local Samedi 13 mai, 09h00 Lycée Agricole et Viticole Festival avec diverses animations : marché de producteurs : ateliers cuisine anti-gaspi, conférences : “manger sain et local c’est possible”- “comment créer son propre potager”, blind cheese test… Lycée Agricole et Viticole 46 avenue Emile Gounin, 37 003 Amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Le lycée viticole d’Amboise accueil la 2ème édition du Festival Manger Sain et Local, porté par les élus MSA Berry-Touraine.

Tout au long de la journée, venez rencontrer vos producteurs locaux, assister à des ateliers cuisine anti-gaspi, des conférences : “manger sain et local c’est possible” – “comment créer son propre potager” – atelier dégustation mets/vins locaux.

Par cette journée les élus MSA et les élèves du lycée viticole souhaitent valoriser le terroir et le patrimoine local.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T09:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00

Lieu Lycée Agricole et Viticole Adresse 46 avenue Emile Gounin, 37 003 Amboise Ville Amboise

