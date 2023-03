Don de sang au Lycée agricole du Chesnoy Lycée agricole du Chesnoy Saint-Firmin des Vignes Catégories d’Évènement: Loiret

Don de sang au Lycée agricole du Chesnoy Lycée agricole du Chesnoy, 28 mars 2023, Saint-Firmin des Vignes. Don de sang au Lycée agricole du Chesnoy Mardi 28 mars, 09h00 Lycée agricole du Chesnoy À retenir pour votre don : Avoir entre 18 à 70 ans inclus.

Peser minimum 50 kg.

Et bien évidemment : être en bonne santé et ne pas venir à jeun !

Apportez votre carte d'identité. Attention , vous devez obligatoirement prendre rendez-vous en cliquant ici Lycée agricole du Chesnoy 2190 avenue d'Antibes 45200 Amilly

