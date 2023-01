Portes ouvertes au lycée agricole du Chesnoy Lycée agricole du Chesnoy Saint-Firmin des Vignes Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Firmin des Vignes

Portes ouvertes au lycée agricole du Chesnoy Lycée agricole du Chesnoy, 28 janvier 2023, Saint-Firmin des Vignes. Portes ouvertes au lycée agricole du Chesnoy Samedi 28 janvier, 09h00 Lycée agricole du Chesnoy Portes ouvertes au lycée agricole du Chesnoy Lycée agricole du Chesnoy 2190 avenue d’Antibes 45200 Amilly Saint-Firmin des Vignes 45200 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T09:00:00+01:00

2023-01-28T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Firmin des Vignes Autres Lieu Lycée agricole du Chesnoy Adresse 2190 avenue d'Antibes 45200 Amilly Ville Saint-Firmin des Vignes lieuville Lycée agricole du Chesnoy Saint-Firmin des Vignes Departement Loiret

Lycée agricole du Chesnoy Saint-Firmin des Vignes Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-firmin-des-vignes/

Portes ouvertes au lycée agricole du Chesnoy Lycée agricole du Chesnoy 2023-01-28 was last modified: by Portes ouvertes au lycée agricole du Chesnoy Lycée agricole du Chesnoy Lycée agricole du Chesnoy 28 janvier 2023 Lycée agricole du Chesnoy Saint-Firmin des Vignes Saint-Firmin des Vignes

Saint-Firmin des Vignes Loiret