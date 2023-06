Colo Ecrivain : édite ton recueil de nouvelles ! Lycée Agricole d’Obernai Obernai, 6 août 2023, Obernai.

Colo Ecrivain : édite ton recueil de nouvelles ! 6 – 18 août Lycée Agricole d’Obernai 790

L’écriture est une passion quotidienne pour toi ? Tu passes tout ton temps libre à noircir des feuilles de carnets, de cahiers, des feuilles volantes, les pages word de ton ordi… Ou au contraire, tu adorerais écrire et tu aimerais avoir le loisir de le faire beaucoup plus régulièrement et avec des jeunes qui aiment cela…Non seulement ils existent mais ils se retrouvent pour partager leur passion et éditer un recueil ! La colo “écrivains” c’est par ici !

Pendant ce séjour, tu participeras à de nombreux ateliers d’écriture qui te permettront de développer ta créativité en respectant les défis que te donneras l’équipe d’animation. Et cela construire une belle inspiration ! Les ateliers des premiers jours ainsi que les discussions, les lectures offertes des uns et des autres te permettront de te lancer dans la rédaction de ta nouvelle ! Celle-ci prendra place, avec toutes les autres rédigées pendant le séjour, dans un recueil que tu recevras chez toi après ton retour !

Les ateliers occuperont les 2-3 premiers jours du séjour. Ensuite tu te lanceras dans la recherche du sujet de ta nouvelle, travaillant et retravaillant ton brouillon jusqu’à ce qu’il te plaise. Des comités de lecture de jeunes pourront être mis en place en fin de journée afin que chacun puisse bénéficier de regards extérieurs sur sa nouvelle en cours. L’après-midi, on laissera aussi tomber les stylos pour participer à des jeux extérieurs, des jeux de rôles grandeur nature, des jeux de plateau etc. Le soir, des veillées (parfois en lien avec l’écriture…!) occuperont vos mains et vos esprits avant d’aller vous coucher…

Les “écrivains”, ainsi que les autres artistes ou sportifs en herbe présents sur le centre, présenteront leur projet de la manière qu’ils souhaitent lors d’une soirée finale, la veille du départ, lors de laquelle famille et proches seront conviés ! Séance de dédicace, lecture publique, improvisation en direct, contes mimés… Que vous soyez grand orateur ou écrivain de l’ombre, nul doute que vous ou vos mots trouveront leur place dans ce moment d’échange :) Le partage sera également mis à l’honneur dans la journée inter-centre, les colons se mélangeront afin de mieux se connaître et d’accomplir ensemble épreuves et challenges divers. La cohésion sur le centre est en effet très importante pour tous, elle permet qu’un lieu de vacances anonyme devienne un vrai lieu de vie qu’on veut retrouver !

Lycée Agricole d’Obernai Boulevard de l’Europe, 67210 Obernai Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.vitacolo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 76 81 06 47 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T13:00:00+02:00 – 2023-08-06T23:59:00+02:00

2023-08-18T00:00:00+02:00 – 2023-08-18T12:00:00+02:00

autonomie vivre ensemble

Vitacolo