20h30, tu es concentré, le regard en l’air derrière ce rideau noir qui te sépares de ce moment que tu aimes tant. Tu réalises que ce public est là pour toi, qu’il t’attend. Ton cœur palpite aux rythmes des applaudissements et c’est à ce moment que la scène te laisse la place. Durant toute cette colo musicale, tu as répété tes morceaux préférés, et tu as pu écrire, composer et enregistrer tes propre sons. Alors, que le concert commence !

Tu as toujours rêvé de jouer dans un groupe ? Si oui, cette colonie de vacances musique est faite pour toi ! En début de séjour, la découverte des affinités musicales et artistiques de chacun va te permettre de choisir les personnes avec qui tu vas constituer ton groupe et travailler sur les différents défis musicaux que vous souhaiterez relever.

Grâce aux conseils d’une équipe d’animation talentueuse, tu vas pouvoir monter ton groupe et enregistrer des covers ou vos propres créations.

Chacun est le bienvenu avec ses savoirs faires et son expérience. Que tu chantes ou que tu joues de la batterie, de la trompette, du violon, de la basse, de la cornemuse ou du ukulélé, tu trouveras d’autres passionés qui auront à cœur de partager leur musique avec toi !

Partager la musique ça peut passer par les instruments ou la voix mais aussi par l’écriture et la composition. Les anim’s seront là pour t’accompagner dans cette démarche si tu souhaites te lancer dans cette démarche artistique !

Vitacolo fourni du matériel en quantité pour que tu puisses travailler avec ton groupe : Claviers, Guitares, Basses, Amplis et Sono tout est là !

Les animateur.rices sont tous spécialistes de la voix ou de la pratique instrumentale et vont t’améliorer tout au long du séjour à travailler la cohérence de ta proposition artistique.

Quels que soient tes choix, l’objectif est d’être prêt pour l’enregistrement studio et pour le concert !

Le défi de cette colo musique est double : 13 jours pour enregistrer tous ensemble un album et se produire sur scène devant un public en fin de séjour !

Des scènes ouvertes et des soirées musiques vous permettront de mieux découvrir l’univers de chacun, et même former des duos inattendus où savourer des moments uniques. Cela vous permettra de vous rapprocher selon vos affinités musicales.

Le Reagge de Bob Marley ou de UB40, le Rap d’Eminem ou d’Orelsan, le Metal de Led Zepplin ou Maryline Manson, le Rock d’Oasis ou de Nirvana, la Pop de Justin Bieber, de Rihanna, de Beyonce, la variété de Juliette Armanet, de Clara Luciani …

Les Beatles, Angèle, Aya Nakamura, Ariana Grande, Bigflo et Oli, Christine & the Queen, Imagine Dragons, Jean Jacques Goldman, U2, Coldplay, Soso Maness, The Weekend, Dua Lipa, Jul, Pink, Therapie Taxi, Maroon 5 …

Tout ça, beaucoup de toi et un peu de chacun des autres jeunes de la colo, c’est tout ça les musiques actuelles, c’est ce qu’on a kiffé écouter hier, qu’on aime encore aujourd’hui et qui deviendra culte demain ! C’est reprendre un texte de Brassens à votre sauce, ou adapter a capella un grand standard de Jazz !

Sur cette colo, il n’y a pas de barrières, que des rencontres musicales !

Comme tu le sais déjà, un groupe musical : c’est bien plus que de la musique ! C’est un esprit, un style, une identité, un look ! A toi de créer, avec tes amis, un groupe avec sa propre identité !

Tes partis-pris musicaux, tes choix vestimentaires et les décors que tu installeras sur scène seront déterminants dans la mise en valeur de ton groupe et la manière dont il animera le spectacle une fois sur scène. Tu pourras même créer le graphisme de ton affiche de concert, une pochette pour votre album.

Et bien sûr, une colo musique, c’est aussi beaucoup de fun… Entre les membres d’un groupe doit se créer une osmose qui peut parfois durer très longtemps ! Rien de tel qu’un projet musical en commun pour souder des amis et revenir avec des souvenirs plein la tête.

Lycée Agricole d'Obernai Boulevard de l'Europe, 67210 Obernai Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T13:00:00+02:00 – 2023-08-06T23:59:00+02:00

2023-08-18T00:00:00+02:00 – 2023-08-18T12:58:00+02:00

autonomie vivre ensemble

Vitacolo