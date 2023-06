Ma dernière Colo : imagine ton propre séjour ! Lycée Agricole d’Obernai Obernai, 6 août 2023, Obernai.

Ma dernière Colo : imagine ton propre séjour ! 6 – 18 août Lycée Agricole d’Obernai 830

17 ans, l’âge de tous les possibles. Nous te proposons un séjour de vacances pour un dernier départ. Cette colo, c’est le sommet ! Après tu pourras faire d’autres choses. Alors autant en faire une dernière comme on l’aime. On te propose de partir avec un groupe de 16-17 ans, et d’organiser votre propre séjour : animations, veillées, temps débats, vie quotidienne, itinérances ou non…Vous serez les maîtres à bord pour vivre cette dernière expérience. Une colonie pour les plus grands, pour ceux qui veulent, encore une toute dernière fois, tripper ensemble en séjour autour d’un projet qui rassemble : celui que vous choisirez.

Et oui, le premier jour de cette colo, on se posera ensemble avec l’équipe d’animation et on prendra le temps de préparer ensemble le planning et le programme. On choisira ensemble les grands jeux, les veillées, les surprises que les anims devront préparer, les temps débats… Et on devra ensuite se répartir les tâches pour les préparer.

Parce que cette colo va te préparer aussi au monde de l’animation. L’équipe adulte sera là pour t’apprendre les techniques de l’animation de base (ainsi que les plus complexes en fonction de tes envies) pour que tu organises les animations pour les autres. Cette colo te préparera à passer au mieux le BAFA demain et ainsi renforcer d’ores et déjà tes connaissances pour devenir un.e anim au top dès le début !

Tu apprendras que l’on peut créer des jeux tellement ouf et des veillées aussi délirantes : escape game, jeu de rôles taille réelle, Quidditch, veillée impro, délires d’imaginaires, Olympiades de tarées…

Bref, une colo comme on l’aime ! Cette envie de liberté dans le séjour est née de remarques d’ados qui voulaient cette dernière expérience atypique : vivre son propre séjour tout en étant soutenus et épaulés par une équipe d’animation rassurante.

En dehors des temps d’animation dont nous avons parlé, nous avons à coeur de rester dans les racines de l’association en proposant au groupe de construire un projet qui rassemble. Ce projet pourra se faire en collectif ou en petits groupes en fonctions des idées. Certains pourront faire leur propre projet photo, tandis que d’autres feront un court métrage, un concert, un manga, une compét…

Les projets pourront durer toute la colo ou s’étaler sur quelques jours, afin de te permettre d’en parcourir de multiples. Nous profiterons du matériel mise à disposition pour faire ce qu’on aura envie de monter.

Envie de journalisme, de rencontrer une autre asso de jeunesse, soutenir une oeuvre une journée, faire ton film, etc ? Y’a plus qu’à !

Toi qui a déjà vécu des séjours à Vitacolo, tu pourras retrouver le plaisir de ces moments où on discuter avec les autres colos, où on profite d’un grand lieu où chacun aura sa place.

Toi qui découvre par ce séjour Vitacolo et peut-être le monde des colos, bienvenue ! On est ravi de te montrer ce qu’on fait à « Vita » et te faire profiter à fond de cette dernière expérience.

Nous te proposerons de vivre dans la peau des anims si tu le souhaites, en participant à l’organisation du grand jeu de centre : une journée complète d’animation pour 100 personnes !! Tu pourras découvrir l’envers du décor de Vitacolo et même participer au week-end animateur début juin pour ceux inscrits les plus tôt. Les présents de ce week-end pourront avec l’équipe d’animation préparer le séjour de A à Z et commencer à anticiper les envies et besoins pour que nous puissions adapter le matériel présent sur place.

Lycée Agricole d'Obernai Boulevard de l'Europe, 67210 Obernai Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T13:00:00+02:00 – 2023-08-06T23:59:00+02:00

2023-08-18T00:00:00+02:00 – 2023-08-18T14:58:00+02:00

Vitacolo