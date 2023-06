Colo Jeux de rôle : crée ta campagne ! Lycée Agricole d’Obernai Obernai, 6 août 2023, Obernai.

Colo Jeux de rôle : crée ta campagne ! 6 – 18 août Lycée Agricole d’Obernai 790

Incarne un rôle et plonge avec tes coéquipiers dans un univers que tu auras imaginé ! Il y en a pour tous les goûts et tous les imaginaires !

Avec les autres jeunes de la colo, tu vas pouvoir user d’imagination et de créativité pour vivre une campagne avec des possibilités sans fin ! L’équipe d’animation qui va t’accompagner est tout aussi passionnée de JDR que toi. Elle va t’amener à découvrir différents univers. Ainsi tu vas pouvoir construire ton personnage, le faire évoluer et avancer dans l’histoire avec les autres rolistes de la colo.

Une campagne sur 13 jours ou plusieurs campagnes ? C’est toi et les autres rôlistes qui le choisirez ensemble dès le début du séjour.

Passe de rôliste à maître du jeu ! A toi de te prêter au jeu en racontant l’histoire, en tissant une atmosphère et pourquoi pas improviser ! Être MJ permet de faire vivre des univers, tu vas ainsi décrire en détail des lieux, des scènes, interpréter des ennemis, des alliés et même des personnages secondaires pour amener les rolistes / joueurs à vivre une aventure unique !

Les jeux de rôles sont accessibles à tous. Pourquoi pas commencer avec le classique Loup Garou, puis Donjons et Dragons ou encore Sherwoord, Blacksad, Mantra, Terra Incognita, Star Wars, Deadlands…

Lycée Agricole d’Obernai Boulevard de l’Europe, 67210 Obernai Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.vitacolo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 76 81 06 47 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T13:00:00+02:00 – 2023-08-06T23:59:00+02:00

2023-08-18T00:00:00+02:00 – 2023-08-18T13:30:00+02:00

autonomie vivre ensemble

Vitacolo