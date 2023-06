Colo Legos et Kaplas : deviens apprentis constructeur ! Lycée Agricole d’Obernai Obernai, 6 août 2023, Obernai.

Colo Legos et Kaplas : deviens apprentis constructeur ! 6 – 18 août Lycée Agricole d’Obernai 790

D’abord, on apprend à construire des oeuvres en suivant les notices, on essaie de faire de notre mieux pour être précis.e, organisé.e et efficace. Ensuite on s’émancipe des notices et on essaie de développer ses propres histoires et ses propres imaginaires. Et puis on avance vers la construction d’oeuvres artistiques. La colo Legos et Kaplas de Vitacolo, c’est le moyen de découvrir autrement sa créativité, son esprit d’ingéniosité et son imagination.

Avec une équipe d’animation aussi fan que toi des briques et de construction en tout genre tu vas pouvoir relever quotidiennement de nouveaux “défis journées” qui accueilleront tes réflexions. Tu pourras t’inspirer de vidéos ou de notices que tu auras trouvé dans notre bibliothèque ou sur le net. En fonction des défis tu construiras un monde imaginaire, fabriqueras un animal, un personnage, un monument historique.

Tu pourras également apprendre à jouer autrement au Legos et Kaplas, en découvrant différents jeux en solo ou en équipe.

Tu as aimé plonger dans les films d’animation en Legos et leurs aventures encore plus folles ? On te propose de découvrir avec nous les secrets d’un film d’animation en Legos, en pratiquant par toi-même et en apprenant la technique du Stop Motion pour ainsi faire ta propre aventure. Durant quelques jours, tu devras monter un scénario, construire les décors du film et imaginer les scènes pour ensuite les jouer.

Enfin, les jours avancent et tu es de plus en plus fort.e en construction et en imagination. Nous avons besoin de toi pour organiser la plus belle exposition possible. Durant la soirée des projets où les parents et ami.es sont invités, tu pourras avec les autres choisir les pièces maîtresses de votre expo, construire des oeuvres ambitieuses et magiques, montrer les films réalisés et bien plus si tu le souhaites.

Lycée Agricole d’Obernai Boulevard de l’Europe, 67210 Obernai Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.vitacolo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 76 81 06 47 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T13:00:00+02:00 – 2023-08-06T23:59:00+02:00

2023-08-18T00:00:00+02:00 – 2023-08-18T13:28:00+02:00

autonomie vivre ensemble