Entrer sur scène sous les projecteurs ? Ecrire de A à Z une comédie musicale ? S’accomplir dans l’art qui te correspond le mieux : musique, chant, théâtre, danse ? C’est ce que te propose la colo “comédie musicale” ! Le challenge paraît de taille, mais sois en sûr.e, le résultat est époustouflant ! SI tu as toujours voulu prendre l’entrée des artistes, faire partie d’une troupe et ne plus être du côté des spectateurs, tu seras conquis par ce projet riche et ambitieux !

Pendant treize jours, ton équipe d’animation va vous accompagner pour rédiger le scénario de votre comédie musicale avant de vous lancer dans la création et la réalisation des numéros et des prestations qui s’enchaîneront sur scène. Tu pourras même écrire les textes si tu en as l’envie. L’objectif est de s’inspirer de ce qui existe … et s’en éloigner le plus possible afin de créer une comédie musicale unique, sur un sujet inspirant pour vous, qui allie les compétences et les goûts de chacun. A la fin de la semaine, vous présenterez le spectacle sur scène devant toutes les familles qui seront venues assister au spectacle !

Il y a aura donc une phase de rédaction de l’histoire et des temps de construction et de répétitions des différents “tableaux” qui composeront la comédie musicale. Tu seras sûrement amené à participer à plusieurs chorégraphies ou plusieurs morceaux. A toi de choisir dans quoi tu veux t’investir ! Des animateurs compétents seront là pour vous accompagner, vous donner des pistes, bref, à vous aider à être exigeants et originaux à la fois ! L’après-midi, on laissera quand même tomber les micros pour participer à des jeux extérieurs, des jeux de rôles grandeur nature, des jeux de plateau etc. Le soir, des veillées (parfois en lien avec la musique…!) vous emmèneront vers des soirées enchantées.

Musiciens, danseurs, chanteurs, comédiens, magiciens : tous les talents seront à l’honneur dans cette colo. Vous partagerez le centre sur lequel vous vivrez avec d’autres artistes ou sportifs, car en effet Vitacolo ce n’est pas que des comédies musicales mais aussi des mangakas et des écrivains jamais en panne d’inspiration, des cinéastes et cinéphiles qui arpenteront le centre caméra sur l’épaule, des apprenti.e.s stylistes etc.

En bref vous partagerez de nombreux moments (et tout autant de lieux !) avec d’autres enfants et adolescents tels que la soirée finale, la journée “grand jeu” inter-colo, les repas et bien d’autres encore ! A Vitacolo on dit que l’union fait la force et la diversité fait la richesse, alors si vous êtes à la recherche de relations humaines ET de gens passionnés, vous êtes au bon endroit !

Lycée Agricole d’Obernai Boulevard de l’Europe, 67210 Obernai Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.vitacolo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 76 81 06 47 »}]

2023-08-06T13:00:00+02:00 – 2023-08-06T23:59:00+02:00

2023-08-18T00:00:00+02:00 – 2023-08-18T14:00:00+02:00

Vitacolo