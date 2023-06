Colo Multi-sports et jeux de plein air Lycée Agricole d’Obernai Obernai, 6 août 2023, Obernai.

Colo Multi-sports et jeux de plein air 6 – 18 août Lycée Agricole d’Obernai 690

Tu es passionné par le sport qu’il soit individuel ou collectif ? Tu adore te dépenser, courir et tu es animé par la passion du jeu ? Ce séjour est fait pour toi ! Notre centre et ses équipements sportifs offrent de multiples possibilités pour s’épanouir à la découverte des sports collectifs et individuels : ceux que l’on connaît bien et ceux que l’on connaît moins !

Qu’on soit attiré par les sports collectifs ou individuels, chacun a sa place dans le monde du sport. Comprendre les différentes techniques des sports les plus classiques, permettre de développer son esprit d’équipe et se découvrir une passion autour d’une discipline, telles sont les ambitions de ce séjour !

On connaît tous des sports classiques, comme le football ou le tennis, mais connais-tu la Slackline, le Tchoukball ou la Pétéca ? Ces sports, moins connus du grand public, permettent d’amener de nouvelles façons de jouer et de s’amuser. Tu pourras les essayer, et peut-être te découvrir un don dans l’une de ces disciplines !

Et si toi aussi tu connais des sports atypiques, ce sera l’occasion de les partager aux autres enfants de ta colo. Et au-delà du sport en tant que tel, tu auras l’occasion de vivre des jeux sportifs de plein air qui sont tout autant épanouissant comme la thèque, la gamelle, ou des prises de drapeau !

Ce séjour va te permettre de construire avec les autres jeunes un projet articulé autour du sport. Vous pourrez vous lancer dans la préparation d’une olympiade, d’un championnat ou d’un tournoi. Vous pourrez faire le choix de découvrir différents sports pour ensuite les faire découvrir à d’autres, vous pourrez découvrir les autres aspects du sport du journalisme à l’arbitrage en passant par les commentaires sportifs ou le coaching … tout est possible !

A la fin du séjour, place à la présentation ! Vous choisirez avec le reste du groupe la forme que prendra la diffusion de votre projet ! Vous pourrez proposer une exposition, l’édition d’un magazine avec les reportages autour du sport que vous aurez réalisé pendant le séjour, un match de gala, ou même proposer au public de participer à son tour à une expérience sportive que vous aurez préparé !

Pendant 13 jours, on va vivre ensemble. Cela signifie que nous formerons un groupe, uni autour de la création d’un projet commun – mais pas seulement ! On va partager plein d’autres choses : activités manuelles, jeux sportifs, grands jeux et veillées ancrées dans un imaginaire…

Les moments de vie collective seront bien sûr très importants dans la création de l’esprit de groupe. Vitacolo œuvre à la mise en place de temps de repas qui permettent un véritable moment convivial. Comme il y aura d’autres séjours sur le centre, ce sont aussi des temps que tu pourras partager avec d’autres passioné.es.

Un temps quotidien sera mis en place pour te permettre, ainsi qu’aux autres jeunes et aux membres de l’équipe d’animation, de t’exprimer sur le séjour, tes ressentis, tes envies… bref sur tout ce que tu souhaiteras partager avec le groupe. Bien sûr, l’équipe d’animation sera aussi à ton écoute le reste du temps.

Qui dit colo dit imaginaire délirant, costumes fantastiques et décors époustouflants… Pendant le séjour, tu seras notamment convié.e à prendre part à un grand jeu se déroulant sur une journée entière. Y participeront toutes les colos présentes sur le centre. Une véritable plongée dans un univers sorti de l’imagination des équipes d’animation… Et elles n’en manquent pas !

Ton séjour se conclura par la soirée des projets : le dernier soir, les familles et autres proches sont invités à venir voir les projets de toutes les colos présentes sur le centre. Tu assisteras peut-être à un concert de rock endiablé, un défilé de mode original ou à une exposition de mangas renversante. Cette soirée est l’occasion pour tes proches de découvrir ce que tu as fait pendant la colo, de discuter avec les équipes d’animation et, tout simplement, de partager un moment convivial et privilégié

