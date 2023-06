Colo Sciences : fais le plein d’expériences ! Lycée Agricole d’Obernai Obernai, 6 août 2023, Obernai.

Colo Sciences : fais le plein d’expériences ! 6 – 18 août Lycée Agricole d’Obernai 790

Les sciences te passionnent et tu es curieux de découvrir le monde qui t’entoure ? Enfile une blouse, prend une loupe et part à la découverte des sciences naturelles et des expériences scientifiques ! Confectionne des fusées, fabrique ton propre volcan en éruption, crée des cristaux, observe la nature au microscope… Bienvenue à tous les petits scientifiques en herbe !

Tu te questionnes sur le monde qui t’entoure ? De quoi sont faits les nuages ? Pourquoi les feuilles sont vertes ? Qu’y a-t-il dans l’espace ? Dans la colo des petits scientifiques, tu pourras trouver les réponses à tes questions par la manipulation et l’expérimentation ! A l’aide de kits scientifiques, de microscopes et des connaissances en sciences de nos animateurs, tu vas plonger dans le quotidien des chimistes, astronomes, vulcanologues, botanistes…

Pendant le séjour plusieurs activités te seront proposées et tu pourras choisir avec tes camarades celles qui attisent le plus votre curiosité :

Graine de botaniste

Tu sauras tout sur l’étude des plantes en les observant de très près avec un microscope, tu comprendras comment une graine devient quelques jours plus tard une jeune pousse en expérimentant par toi-même et tu pourras découvrir plusieurs espèces en confectionnant ton herbier.

Mon laboratoire de chimie

De l’eau, du sucre, du colorant, de l’huile… C’est simple de faire de la chimie en toute sécurité ! Ton équipe d’animation t’a préparé plein d’activités ludiques. Tu pourras créer des cristaux et des géodes, des lampes à lave, du slime, ou encore une éruption volcanique !

La tête dans les nuages

Tu es rêveur et on te dit souvent que tu as la tête dans les nuages ? Et si on s’intéressait vraiment à ce qui se passe au-dessus de notre tête ? Apprends à créer ton arc en ciel, découvre le système solaire en confectionnant des planètes, fabrique et lance tes propres fusées…

Tu as envie de réaliser ces expériences avec nous ? Une blouse t’attend sur le séjour !

Lycée Agricole d'Obernai Boulevard de l'Europe, 67210 Obernai Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est

Vitacolo