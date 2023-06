Colo Stylisme : crée ta collection ! Lycée Agricole d’Obernai Obernai, 6 août 2023, Obernai.

Colo Stylisme : crée ta collection ! 6 – 18 août Lycée Agricole d’Obernai 830

Cela fait des semaines que tu griffonnes tes inspirations, que tu dessines des lignes et imagines des tissus toujours plus originaux, des accessoires pour mettre en valeur…Enfin, la colo stylisme débute et tu vas pouvoir concrétiser ton imagination en créant une tenue complète. 13 jours pour penser, partager, organiser, coudre, retoucher, discuter, accessoiriser. Bienvenue à Vitacolo !

Au programme : de la création de modèle, du fil, des aiguilles, de nombreuses machines à coudre et la préparation du défilé de mode !

Le but de cette colonie de vacances stylisme et mode : concevoir des vêtements et présenter ta collection, comme le font les créateur.rices de mode. Tu apprendras à créer et réaliser des vêtements et accessoires.

Ton équipe d’animation va t’apprendre les techniques de couture et de finition pour confectionner tes pièces. Tu découvriras également comment utiliser une machine à coudre, et tu te familiariseras avec des tissus très variés, la coupe, l’ajout d’ornement comme les paillettes, ou encore la création des éléments décoratifs et « la customisation » de tes propres vêtements !

Place à la création de tes vêtements et accessoires…

Une fois les techniques de base acquises, comme un futur designer de mode, tu pourras te lancer dans la production de ta collection. Il pourra s’agir de robe, de pantalon, de jupe, de noeud papillon, de t-shirts… Tu disposeras de patrons pour t’aider à créer ton modèle. Plutôt en noir ? Plutôt en couleur ? Plutôt près du corps ? Plutôt ample ? Qu’importe, le temps de ton séjour, c’est toi qui choisit et qui laisse parler ta créativitéet ton style. Et il te faudra également déterminer quels accessoires accompagneront tes vêtements : collier ? noeud papillion ? bracelet ? bague ? casquettes? lunettes? etc…

Tu apprendras à découvrir toutes les facettes du stylisme : sur ce séjour , les vêtements sont au service de ceux qui les portent et non le contraire. Tu découvriras aussi que la mode est un peu le neuvième art… Tu sauras distinguer les créations originales, excentriques et parfois fantasques des tendances imposées par les « grands de la mode » et du prêt-à-porter que l’on retrouve dans les magasins… Pour cela, tu pourras bien sûr compter sur une équipe d’animation connaisseuse de cette thématique et capable de t’aiguiller dans tes créations !

Finalement, ta collection prendra forme. Un shooting photo te sera proposé pour mettre en valeur tes créations. Tu pourras les mettre en ligne pour recueillir les commentaires de tes ami.e.s !

Enfin, tout grand couturier ou grande couturière doit savoir présenter sa collection. La soirée des projets sera donc le moment pour toi de défiler et participer avec le groupe à un show à ton image.

Lycée Agricole d’Obernai Boulevard de l’Europe, 67210 Obernai Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.vitacolo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 76 81 06 47 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T13:00:00+02:00 – 2023-08-06T23:59:00+02:00

2023-08-18T00:00:00+02:00 – 2023-08-18T12:58:00+02:00

autonomie vivre ensemble

Vitacolo