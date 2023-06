Colo Manga : sur les pas des mangakas ! Lycée Agricole d’Obernai Obernai, 23 juillet 2023, Obernai.

Colo Manga : sur les pas des mangakas ! 23 juillet – 4 août Lycée Agricole d'Obernai

Les mangas n’ont pas de secret pour toi ? Tu as dévoré tous les tomes de One piece, Naruto, Bleach, Nana, Dragon Ball Z, Fruits Basket, Paradise Kiss, Pokemon ou encore Fairy Tail ou Love Hina ? Que tu sois fan de shônen, de shôjo, de seinen ou de kodomo, cette colo est faite pour toi! Tu y découvriras toutes les étapes de la création d’un recueil de manga : conception du scénario, dessin, mise en page d’une planche ou encore colorisation.

Cette colonie de vacances s’adresse à tous les amateurs de dessin et de culture japonaise! L’objectif du séjour est de créer son propre manga de A à Z ! Pour cela tu seras accompagné par des animateurs maîtrisant le dessin et les techniques de conception d’un manga. Tu pourras t’inspirer des nombreux albums de la mangathèque Vitacolo et découvrir les styles de dessin des autres jeunes de la colo. Tu pourras créer et dessiner ta propre histoire en solo ou bien créer un manga collectivement avec les autres apprenti.e.s mangaka.

L’ambition de Vitacolo est de te permettre d’apprendre aux autres et grâce aux autres. Tout au long du séjour, différents projets te feront croiser les talents de tes co-mangakas pour créer ensemble une histoire qui sera publiée et ensuite éditée.

Création de scénarios, essayages des personnages, colorisation, apprentissage de trucs et astuces avec l’équipe d’animation, mise en place et réalisations des planches. Il y a de quoi faire dans cette colo!

Enfin, une soirée conclura ton séjour où tu organiseras une exposition manga pour montrer aux autres ton univers et le partager avec les parents et ami.es présents lors de la soirée finale.

Durant ton séjour, tu pourras prendre le temps de souffler et de profiter pleinement de l’ambiance colo : veillées, grands jeux, temps débats, activités sportives et créatives, etc. De quoi faire pour s’épanouir, partager et grandir ensemble.

Cette colo est aussi l’occasion de rencontrer (ou retrouver) des jeunes qui partagent la même passion que toi pour le manga, les anime et la culture japonaise! Tu seras entouré-e de passionné-es avec qui tu pourras échanger des conseils de lecture et des délires. Si tu as un costume n’hésite pas à le ramener, ça sera l’occasion de le montrer à des amateurs.

Après la colo, toutes les planches seront envoyées à un éditeur qui les compilera pour en faire un album. Quelques semaines après la colo, tu recevras ainsi l’album de la colo aue tu pourras montrer à tous tes amis fan de manga! En espérant que ça ne soit que le premier d’une longue série !

Lycée Agricole d'Obernai Boulevard de l'Europe, 67210 Obernai Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est

