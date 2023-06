Colo Théâtre ambulant : monte ta troupe et pars en tournée ! Lycée Agricole d’Obernai Obernai, 23 juillet 2023, Obernai.

Cet été, rejoins-nous pour faire du théâtre (presque) comme à l’époque de Molière ! Les comédiens et comédiennes d’antan étaient souvent sur les routes, proposant leur spectacle de ville en ville. Cette colonie de vacances te propose de renouer avec cette tradition, avec un séjour se déroulant en deux temps. D’abord la création du spectacle, selon tes idées et envies, puis le grand départ en tournée (et en camping !)

Cette colonie de vacances commence avec la création collective d’un spectacle. Que tu écrives toi-même un texte et/ou choisisse une œuvre existante, libre à toi de t’exprimer et de faire passer un message ou une émotion qui te tient à cœur ! Débutant.e ou comédien.ne confirmé.e, tu seras épaulé.e par une équipe d’animation spécialisée qui saura t’aider à progresser.

Rapidement, il sera temps de partir en tournée ! Tu (re)découvriras le plaisir d’aller de lieu en lieu, de multiplier les représentations, d’aller à la rencontre d’un public différent chaque soir… Avant de revenir sur le centre pour le grand final lors de la soirée des projets.

Monter un spectacle en si peu de temps, c’est un sacré défi ! Le théâtre sera donc très présent lors de ce séjour. L’équipe pédagogique te proposera des ateliers pour découvrir les bases de l’art théâtral ou approfondir tes compétences en la matière. Répétition après répétition, tu travailleras ton personnage, affineras ta voix, réfléchiras à la mise en scène comme à la technique : son, lumière… Une fois en itinérance, il faudra également penser à la manière d’adapter le spectacle à de nouveaux lieux.

Tu as le trac ? C’est normal ! Ateliers et répétitions t’aideront à te sentir plus à l’aise sur scène. Surtout, tu pourras compter sur le soutien de l’équipe d’animation et des autres membres de la troupe. Créer un spectacle tous ensemble et vivre cette aventure collective fera de vous un groupe uni et solidaire.

Bien sûr, le théâtre ne sera pas le seul ingrédient de cette cohésion. Jeux, activités variées, veillées délirantes – qui pourrait avoir plus d’imagination qu’une troupe de jeunes comédiens et comédiennes ?L’esprit colo sera bel et bien présent ! Certains de ces moments seront d’ailleurs partagés avec les jeunes d’autres séjours présents sur le centre. Il se pourrait même que, le temps d’une journée, vous soyez transportés dans un univers rocambolesque pour vivre tous ensemble une aventure hors du commun…

L’itinérance est un moment particulier qui participe à rendre ce séjour si spécial. Partir ensemble en tournée permet de renforcer encore les liens entre les membres de la troupe. Loin du centre pendant quelques jours, tu vivras un moment privilégié avec les jeunes de ton séjour…dans la joie du camping ! Monter une tente et cuisiner à l’aide d’un réchaud n’auront plus de secret pour toi. Et si vous faites passer un chapeau lors de vos représentations pour récolter quelques pièces, qui sait, vous pourrez peut-être vous offrir un petit plaisir – la décision vous appartiendra !

Le séjour se conclura là où il a commencé : tu retourneras sur le centre pour la soirée des projets. Ce sera l’occasion de découvrir les projets réalisés par tes ami.e.s des autres colos, qui feront également partie de ton public ce soir-là. Tes proches seront invités à venir venir te voir sur scène.

Lycée Agricole d’Obernai Boulevard de l’Europe, 67210 Obernai Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.vitacolo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 76 81 06 47 »}]

