Colo Cuisine : monte ton restaurant ! lycée agricole des hautes alpes Gap, 6 août 2023, Gap.

En cette belle soirée d’été, les premiers clients commencent à affluer dans la salle de ton restaurant. En cuisine, tout le monde s’affaire pour préparer les premières entrées, mais d’ores et déjà, il te faut songer à la suite: la cuisson d’une entrecôte, la commande de la table 23, la décoration des tables 25, 26 et 27…

Il s’agit de faire les choses dans les règles de l’art car ce dernier soir tes parents se trouvent parmi les convives. Sur ce séjour cuisine, ton challenge est le suivant : réussir à monter un restaurant ayant son identité propre. Pour cela, il faut réussir dans quatre domaines essentiels : la qualité de la cuisine, la décoration, l’accueil, et l’ambiance de la salle…

Dans un premier temps, l’équipe d’animation cuisine va t’aider à mieux connaître l’harmonie des saveurs : comment perçoit-on le goût? Peut-on mélanger le sucré et le salé? Comment bien utiliser les épices telles que le curry ou le cumin? Quels ingrédients permettent de réaliser la sauce parfaite pour un plat gourmand ?

Pour cela, tu seras accompagné(e) par des connaisseurs de la cuisine, qui te feront découvrir le fonctionnement de la cuisine pédagogique du centre où nous nous trouverons pendant ton séjour de cuisine.

Une fois que tu maîtriseras ces bases, tu apprendras à manier les ustensiles de cuisine en toute sécurité comme un grand chef : tamiser la farine, hacher le persil, aplatir la pâte à pizza, presser les fruits pour en sortir le jus… autant de techniques qui n’auront bientôt plus aucun secret pour toi !

Ça y est, tu maîtrises les saveurs et le matériel ? À toi de jouer maintenant ! Tu peux laisser libre cours à ta créativité pour élaborer ta propre recette originale sur cette colonie cuisine.

Tu pourras t’entraîner suffisamment pour être prêt.e le jour J et épater tous tes convives, venus tout spécialement pour le grand dîner du dernier jour.

Tu pourras même mettre en ligne tes meilleures recettes sur le site internet de Vitacolo, afin que tout le monde puisse en profiter et connaître mieux les trucs et astuces du cuisinier que tu es devenu …

Tous les matins, tu vas pouvoir tester de nouvelles recettes, car ce sera à vous de préparer le repas de midi pour le « restaurant » de la colo, après avoir sélectionné les meilleurs produits…

Ces repas que tu prépareras se présenteront parfois sous forme de buffets, où chacun pourra aller piocher dans les plats préparés durant la matinée. Mais généralement, il s’agira de menus au choix, servis à l’assiette comme dans un grand restaurant. L’idée est de rapidement mettre toutes les brigades de la colo dans le jus du service.

Tu prépareras donc le repas à la fois pour tes camarades de la colo cuisine, mais aussi pour les participants des autres séjours (ces petits chanceux…).

Aujourd’hui, tenir un restaurant c’est savoir être exigeant sur tous les points de vue. Alors en route pour harmoniser la présentation de tes assiettes, choisir les décorations qui reflèteront le mieux la personnalité de ta cuisine. Il faudra pour cela apprendre à dresser des tables propres, à rouler des serviettes en mode “Gastro” et servir nos convives.

Parce que oui, à Vitacolo, nous te montrerons comment servir, prendre une commande ou encore s’assurer du bon conforts de tes invités du jour.

Entre la prise de la commande et le service à table, tu vas apprendre les ficelles de ce métier que tu auras peut-être un jour l’occasion d’exercer, ne serait-ce que quelques semaines le temps d’un job d’été … Les techniques de service à table n’auront déjà plus aucun secret pour toi.

Le but : montrer que la bonne cuisine est à la portée de tous, pourvu que l’on y mette toute sa passion et tout son enthousiasme !

Le dernier soir de la colo, les familles seront invitées sur le centre pour la soirée des projets.

Avec les autres jeunes de la colonie de vacances cuisine, tu seras sur le pied de guerre pour organiser un repas inoubliable : amuses-bouche, coktail d’accueil, entrée, plat principal et dessert, tout devra être préparé soigneusement pour en mettre plein la vue aux invité.e.s. Les serveurs devront être attentifs pour répondre aux demandes des convives.

lycée agricole des hautes alpes 05000 GAP Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.vitacolo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 76 81 06 47 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T13:00:00+02:00 – 2023-08-06T23:59:00+02:00

2023-08-18T00:00:00+02:00 – 2023-08-18T12:58:00+02:00

autonomie vivre ensemble

Vitacolo