Norman, Cyprien, Natoo, Les joueurs du Greniers, Mister V … on ne compte plus ces vidéastes qui se sont fait un nom grâce à leurs vidéos sur Internet ! C’est une véritable scène ouverte où chacun peut s’essayer à exprimer ses talents, son humour, ses envies, ses idées, ses coups de gueules ou ses savoirs faire. Alors si toi aussi tu as des choses à dire et que tu veux faire tes premiers pas de youtubeur tu seras conquis par ce projet riche et ambitieux !

Pendant treize jours, une équipe d’animation expérimentée vous accompagnera pour travailler le contenu de votre chaîne. Des tutos, des sketchs, des recettes de cuisines, des anecdotes sur la vie … à vous de voir ! Écrire les textes, répéter, travailler la lumière, le concept, le décor (réel ou sur fond vert) c’est un véritable travail de professionnel !

Sur cette colo l’équipe d’animation va te sensibiliser aux médias et aux réseaux sociaux. Comprendre comment décrypter les infos sur internet et avoir un regard critique. Prendre du recul sur les contenus partagés sur les réseaux, analyser ce qui est dit.

Ce séjour va t’amener également à avoir un comportement citoyen sur les réseaux : quelles infos je partage ? à qui ? quelles sont les conséquences possibles ? quelle lecture peut-on avoir de cette info dans un contexte différent ?

C’est aussi de mettre du sens à ce que tu diffuses comme contenu, à apprendre à être dans la lumière et a conserver ton intimité. Nous serons là pour te soutenir dans ce projet, en restant vigilant à ce que tu le fasses en toutes sécurités virtuelles.

Pendant ton séjour, tu vas pouvoir apprendre à utiliser du matériel de pro. Caméra haute définition, lumières, micro. Tu vas également apprendre le montage afin de valoriser ton contenu ! Tu découvriras des effets pour animer et faire vivre tes vidéos.

On laissera quelquefois tomber les caméras pour s’immerger dans d’autres univers le temps de grands jeux, de sorties à la découverte des environs ou tout simplement de temps libres. Chaque soir, les animateurs proposeront une veillée pour terminer la journée tous ensemble en s’amusant.

Quelque soit ton talent, viens nous rejoindre : toutes les envies seront à l’honneur dans cette colo.

Vous partagerez le centre sur lequel vous vivrez avec d’autres artistes ou sportifs, car en effet Vitacolo ce n’est pas que des vidéos mais aussi des mangakas et des écrivains jamais en panne d’inspiration, des musiciens, des stylistes, etc. En bref vous partagerez de nombreux moments (et tout autant de lieux !) avec d’autres enfants et adolescents tels que la soirée finale, la journée “grand jeu” inter-colo, les repas et bien d’autres encore ! A Vitacolo on dit que l’union fait la force et la diversité fait la richesse, alors si vous êtes à la recherche de relations humaines ET de gens passionnés, vous êtes au bon endroit :)

