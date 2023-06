Colo Cinéma : crée ton court-métrage ! lycée agricole des hautes alpes Gap, 6 août 2023, Gap.

Colo Cinéma : crée ton court-métrage ! 6 – 18 août lycée agricole des hautes alpes 830

Tu réaliseras un court métrage de A à Z, qui sera présenté au public lors d’un grand festival du cinéma concluant le séjour. Une équipe d’animation spécialisée sera là pour te guider dans l’apprentissage des techniques essentielles à la réalisation d’un film, ou te permettre d’aller plus loin si tu t’es déjà essayé au septième art. Cadrage, montage, effets spéciaux… Tout cela n’aura (presque) plus de secrets pour toi !

Tu feras partie d’une équipe de tournage, choisie dès le début du séjour en fonction de tes envies cinématographiques et tes affinités. Au sein de cette équipe, tu pourras décider d’incarner tous les rôles nécessaires à la réalisation d’un film (scénariste, réalisateur-trice, acteur-trice, monteur-se…) ou te concentrer seulement sur quelques-uns.

A la fin du séjour, place au festival ! Tapis rouge ou projection en plein air ? Entrée spectaculaire sous les flashs des paparazzis ou présentateurs qui font les pitres ? Tu choisiras, avec le groupe, la forme que prendra votre festival.

Pendant la colo, tu pourras endosser plusieurs rôles, tous essentiels à la réalisation d’un film. Tu souhaites participer à l’écriture du scénario – autrement dit, de l’histoire et des dialogues – de ton film ?

Pendant quelques temps, tu entreras dans la peau d’un scénariste. Peut-être te rêves-tu acteur ou réalisatrice – celle qui a la tâche de diriger le reste de l’équipe pendant le tournage ?Le reste de l’équipe, c’est au minimum le caméraman (celui qui, comme son nom l’indique, filme avec la caméra, en charge de l’élément essentiel qu’est le cadrage) et la perchiste (en charge de la prise de son).

Tu pourras aussi t’occuper du montage, c’est-à-dire de l’assemblage des différents plans et différentes scènes en un ensemble cohérent : ton film ! Et si vous avez besoin d’une scène de chute du toit d’un immeuble de plusieurs étages ou d’une explosion fracassante, tu pourras te charger d’ajouter quelques effets spéciaux…Le cinéma sera donc très présent, avec des ateliers et temps de tournage tous les matins par exemple, mais on sera toujours en colo !

lycée agricole des hautes alpes 05000 GAP Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Vitacolo