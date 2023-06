Colo Pâtisserie et gourmandise : enfile ton tablier ! lycée agricole des hautes alpes Gap, 6 août 2023, Gap.

Colo Pâtisserie et gourmandise : enfile ton tablier ! 6 – 18 août lycée agricole des hautes alpes 830

Qui a dit que les colos cuisine étaient réservées aux grands ? Sur ce séjour, tu vas jouer les pâtissiers et découvrir la manière de confectionner bonbons, chocolats et autres friandises ! Une grande soirée dégustation sera organisée pour clore cette colo gourmande.

Apprenti cuisinier ou cuisinière en herbe, bienvenue à toi ! Sur cette colonie, tu vas découvrir tous les secrets de la pâtisserie… Ton objectif : apprendre à confectionner tes propres bonbons et tes gâteaux.

Pour cela, tu seras bien sûr aidé par ton équipe d’animation. Celle-ci te fera découvrir toutes les subtilités de la cuisine sucrée et l’art de préparer et de présenter des desserts et des friandises dignes d’un.e grand.e pâtissier.ère

Le dernier jour, une grande soirée dégustation sera organisée, en présence de tes parents. Éclairs, Bûches, Charlottes, Gaufres, Galettes et autres Forêts Noires seront présentés aux visiteurs. A toi de montrer tes talents !

Peut-être as-tu déjà l’habitude d’être en cuisine chez toi. Mais si ce n’est pas le cas, soit rassuré! Dans un lieu adapté et sécurisé, tes animateurs te feront d’abord découvrir les gestes de base… Séparer les blancs des jaunes, éplucher un fruit sans se couper, doser correctement la farine, le sucre, le lait…

Une fois que tu seras à l’aise avec ces techniques, tu pourras te lancer dans la réalisation de tes premiers bonbons et de tes premières pâtisseries. Préféras-tu la douceur du chocolat ? Le goût acidulé du citron ? Ou encore le côté onctueux de la crème ?

Pas à pas, tu découvriras que la pâtisserie est un art bien à part dans le monde très vaste de la cuisine. Sais-tu par exemple que le chocolat doit être chauffé à une certaine température, refroidi, puis chauffé de nouveau pour rendre pleinement tous ses arômes ? Sais-tu que la crème anglaise doit être surveillée en permanence pour ne pas faire de grumeaux ? Ce sont là autant de secrets que tu apprendras sur place !

Et comme c’est la tradition à Vitacolo, ce séjour bonbon et pâtisserie se terminera par une grande soirée à laquelle les parents et amis seront conviés…

En l’occurrence, il s’agira de leur faire déguster ce que vous aurez préparé ! A toi et tes ami.es de préparer au mieux ce bel événement en soignant l’accueil et la présentation. Car, les grands pâtissiers te le diront : cela compte tout autant que le goût !

Le décors aussi devra être à la hauteur des circonstances : choisirez-vous une ambiance salon de thé ? Ou bien ferez-vous une démonstration de vos talents « en direct » avec des créations sorties du four ? A vous de réaliser quelque chose qui en mettra plein les yeux et plein les papilles à vos invités !

Et bien sûr, tu pourras ramener chez toi une partie de tes bonbons et de tes pâtisseries, pour les faire goûter à celles et ceux qui n’auront pas pu se joindre à la fête. Prêt(e) à passer derrière les fourneaux ? Nous n’attendons plus que toi.

lycée agricole des hautes alpes 05000 GAP Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.vitacolo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 76 81 06 47 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T13:00:00+02:00 – 2023-08-06T23:59:00+02:00

2023-08-18T00:00:00+02:00 – 2023-08-18T12:58:00+02:00

autonomie vivre ensemble

Vitacolo