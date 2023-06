Colo Multi-activités : un jour un projet ! lycée agricole des hautes alpes Gap, 6 août 2023, Gap.

Colo Multi-activités : un jour un projet ! 6 – 18 août lycée agricole des hautes alpes 790

Quand on a moins de 12 ans, c’est l’âge parfait pour partir à la découverte d’une multitudes de projets que Vitacolo a rassemblé dans cette colonie un peu particulière. L’objectif : te permettre d’expérimenter une dizaine de projets divers et variés afin de t’inspirer et t’aider à choisir les passions qui te feront vibrer dans quelques années. C’est l’occasion de découvrir le monde des colos avec un format fait pour toi : un groupe restreint, un cadre nature, un lieu en toute sécurité. Allez, on part à l’aventure ?

Et oui parce que les premiers jours d’une colonie sont essentiels, il est nécessaire de prendre le temps de faire connaissance, de briser la glace pour fédérer le groupe. En arrivant, tu vivras une multitude de petits jeux, question de mieux se connaître et ainsi de trouver des compagnons de chambres au top.

Et puis le lendemain ce sera les premières activités de colos afin de savoir ce que vous voulez vraiment attendre de cette colonie. Enfin on préparera le programme ensemble pour partir dans cette belle aventure!

L’ambition de ce séjour est de te permettre de vivre une journée au coeur d’un projet phare de Vitacolo. En fonction des envies de l’équipe d’animation ainsi que de tes envies que tu pourras exprimer lors des fameux temps forum, nous pourrons concocter un programme adapté à l’envie du groupe et voir même de nouvelles journées apparaître. Tu pourras, selon tes envies et celles du groupe, découvrir les projets (listes des projets possibles) :

Journée Cabanes

Au coeur des la forêt qui borde le lieu de la colonie de vacances, tu vas pouvoir aiguiser tes connaissances en construction et en fabrication de cabanes et d’installation en pleine Nature. l’objectif de cette journée : te faire découvrir les noeuds, les clefs d’une cabane réussie, et des techniques de vie dans la nature.

Journée Olympiades

Une journée sous la protection de la flamme Olympique. Tu formeras une équipe qui présentera un pays. Une multitudes d’épreuves sportives et aussi créatives, manuelles, artistiques et autres te permettront d’hisser les couleurs de ton pays lors de la grande remise des médailles

Journée Cuisine

La journée du concours cuisine est lancée. En mode Top chef tu vas pouvoir constituer une brigade et monter un menu pour gagner la Toque d’or et ainsi devenir un chef comme pas deux. De quoi épater ta famille à ton retour.

Journée Théâtre et spectacle

Cette journée sera sour la lumière des projecteurs : Atelier théâtre, comédie musicale, danse et écriture seront au programme. De quoi apprendre de l’improvisation et du jeu de manière ludique et chouette durant cette journée. Sans oublier la fameuse soirée des talents qui concluera ce voyage dans le monde de Molière.

Journée LEGO

Les briques LEGO, c’est de la balle ! Tu peux les utiliser à la fois pour fabriquer ton imagination, mais nous t’apprendrons également à faire du stop motion et des films d’animations avec l’aide de ces briques et des ces personnages….Le grand voyage dans l’univers LEGO est arrivé!

lycée agricole des hautes alpes 05000 GAP Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.vitacolo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 76 81 06 47 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T13:00:00+02:00 – 2023-08-06T23:59:00+02:00

2023-08-18T00:00:00+02:00 – 2023-08-18T12:58:00+02:00

autonomie vivre ensemble

Vitacolo