Colo Cabane : construis ton campement dans la nature ! lycée agricole des hautes alpes Gap, 23 juillet 2023, Gap.

Colo Cabane : construis ton campement dans la nature ! 23 juillet – 4 août lycée agricole des hautes alpes 690

L’objectif de cette colonie de vacances cabanes : construire un campement en bois 100% habitable en pleine nature dans lequel tu vas vivre de plus en plus de temps de cette colo !

Dans un premier temps, tes animateurs vont t’enseigner le maniement des outils (marteau, pelle, scie, pioche, tournevis, hachette…) et des techniques (nœuds, collages, froissartages, mi-bois, etc…) qui te permettront de te lancer dans cette aventure de construction.

Cette acquisition de compétences passe par la validation auprès de l’équipe d’animation qui te remettra un permis te permettant d’utiliser au fur et à mesure les différents outils de manière autonome.

Tant que ton campement ne sera pas structuré suffisamment, tu passeras les nuits au centre qui est à côté de la forêt. Le premier objectif est de construire cette cabane pour y passer une première nuit. Ensuite en fonction de tes envies et de ce que vous aurez envie d’apprendre, l’équipe d’animation vous apprendra à fabriquer du mobilier, des douches, des espaces cuisines et veillées.

Les animateurs seront toujours à tes côtés pour te permettre de réaliser tes plus belles ambitions.

Construire un campement, c’est savoir se mettre d’accord avec tous pour construire les éléments les plus efficaces et les plus solides. C’est savoir apprendre à faire confiance et à se responsabiliser pour que les autres puissent te confier des éléments à construire par toi-même. Vivre en pleine Nature, c’est aussi apprendre à connaître son environnement : comment il vit et se développe, comment le respecter, comment l’aider à grandir.

Vitacolo t’accompagnera pour aller plus loin dans ce projet, en ayant une équipe d’animation capable de t’apprendre pleins de trucs et astuces dans la Nature : fabriquer son shampoing, sa lessive, son savon, etc.

Bien entendu, tu ne passeras pas tout ton temps à construire des cabanes. Les animateurs et les animatrices organiseront également de nombreux grands jeux, jeux sportifs, randonnées et veillées auxquelles tu pourras participer avec les jeunes des autres colos du centre !

A la fin du séjour, équipée de ton duvet et ton coussin, tu pourras dormir une nuit dans ta cabane avec tes amis, sous la surveillance des animateurs. Une expérience riche en sensations fortes et en poésie. Avec un peu de chance, tu pourras même voir quelques étoiles filantes !

lycée agricole des hautes alpes 05000 GAP Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.vitacolo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 76 81 06 47 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T13:30:00+02:00 – 2023-07-23T23:59:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T10:00:00+02:00

épanouissement par le sport autonomie

Vitacolo