Dans cette colo, tu vas participer à de nombreux ateliers pour découvrir la presse écrite, l’audiovisuel, la photographie, la radio… Autant de médias qui transmettent des messages de différentes manières et avec lesquels tu vas te familiariser pour créer avec les autres jeunes votre projet intermédias !

les points forts !

• De nombreux ateliers découvertes des médias

• Un travail de groupe où chacun apporte ses idées au projet final

• De la vidéo à la photo, en passant par l’écriture et/ou la radio… à toi de choisir !

• Parle des sujets qui te sont importants

• Présente ton projet intermédias aux autres jeunes du centre de vacances ainsi qu’à tes proches le dernier soir

Tu as l’âme d’un.e journaliste, photographe, bloggeur.se, animateur.rice radio ? Où se sont des univers que tu aimerais découvrir ? Si oui, cette colonie de vacances intermédias est faite pour toi !

En début de séjour, tu vas participer à de nombreux ateliers et découvrir différents médias ainsi que différentes manières de transmettre des messages : vidéo, audio, écrit, photo… Grâce à des temps d’échange avec les autres jeunes, vous allez aussi découvrir des affinités autour de sujets d’actualité, de valeurs que vous partagez ou d’un thème qui vous parle à tous.

Chacun.e est le.la bienvenue sur cette colo, que tu connaisses déjà bien un média ou que tu aies envie de découvrir le milieu médiatique. Vous avez tous des savoirs et des expériences qui seront utiles aux uns et autres pour construire ensemble votre projet.

Grâce aux conseils d’une équipe d’animation talentueuse, vous allez pouvoir imaginer votre projet intermédias sous la forme qui portera le mieux vos idées et vos messages : un journal, un blog, une émission radio, une exposition…

