Colo Escalade : du bloc et de la voie en extérieur ! 23 juillet – 4 août lycée agricole des hautes alpes 830

Tu aimes l’escalade ? Ce séjour est fait pour toi ! Vitacolo te propose de vivre une colo 100% escalade où tu pourras pratiquer la grimpe en falaise et en intérieur, découvrir l’escalade de difficulté et le bloc pour progresser dans l’acquistion de tes passeports en club. Ce séjour est ouvert à tous les jeunes quel que soit leur niveau, tu peux donc y participer en tant que débutant.e ou confirmé.e!

L’objectif de cette colo est avant tout de se faire plaisir en pratiquant l’escalade à fond !

Ainsi, avec les autres participant.e.s, vous pourrez grimper tous les jours en intérieur ou en extérieur.

Chacun pourra donc progresser en fonction de son niveau et de son envie et se fixer des objectifs à atteindre : grimper en moulinette, grimper en tête, sortir une voie ou un bloc particulier, travailler une nouvelle cotation (un niveau) ou encore maîtriser les techniques d’escalade pour être autonome en falaise.

En fonction de ta progression pendant la colo tu pourras construire avec l’équipe d’animation un programme de challenges :

• Les challenges individuels : nous pourrons t’aider à passer un niveau de difficulté en escalade, parce qu’en pouvant travailler quotidiennement avec des anims qualifiés et des jeunes de ton âges, tu accéleras ton acquisitions de techniques et méthodes de grimpes. Tu pourras ainsi identifier les points de positions corporels à travailler, les besoins de points de musculation à développer. Notre équipe d’animation sera là pour te conseiller et t’aider à valoriser voire booster tes défis

• Les challenges collectifs : Parce que l’escalade est aussi un espace de jeux et de défis à réaliser en compétition et en coopération. Nous voudrions développer des challenges à réussir à plusieurs et penser par les jeunes. L’idée est de pouvoir délirer en pratiquant l’escalade et en progressant collectivement par la construction de ses défis collectifs, où nous aurons besoin de tout le monde pour les réussir.

Le mur du lycée de Gap tient de belles promesses quant à la qualité d’un mur intérieur. Avec des voies diverses et techniques et des dévers bien marqués, la salle offre un champ des possibles pour les adolescents, pouvant relever des défis plus importants. Plusieurs falaises situées à proximité du centre permettent de passer au moins 4 journées sur les falaises locales (la Roche des Arnauds, ou encore la Rochette au bord du lac de Serre-Ponçon!).

Tous nos séjours “escalade” sont encadrés par une équipe diplômée et compétente comptant au moins un initiateur pour encadrer la pratique de l’escalade en intérieur, et une monitrice FFME (Brevet d’Etat) spécialisé qui vient encadrer les sessions en falaise.

