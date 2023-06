Les explorateurs de Sabres Lycée agricole de Sabres Sabres, 10 juillet 2023, Sabres.

Les explorateurs de Sabres 10 et 24 juillet Lycée agricole de Sabres 950 euros

Une colonie sportive et enrichissante avec de nombreuses activités, des jeux, des ateliers et des randonnées pour faire du sport et apprendre la vie civique dans un cadre naturel d’exception.

Des activités sportives et olympiques dans un cadre naturel d’exception

Ce séjour propose aux enfants une expérience unique d’immersion au coeur de la nature et de développement de soi grâce à des activités sportives et olympiques diversifiées et adaptées au niveau de chacun. De plus en plus d’études montrent à quel point le sport est important pour la santé mentale et physique des enfants, des adolescents et même des adultes. Dans le contexte scolaire, le sport étant souvent limité à quelques heures par semaine et principalement en intérieur, nous avons choisi de mettre l’accent sur des sports que les enfants n’ont pas souvent l’occasion de pratiquer. Les périodes de confinement et la pandémie de covid ont par ailleurs eu différentes conséquences sur les habitudes de la population et surtout chez les enfants, les poussant à devenir davantage sédentaires et à préférer les jeux vidéos aux sorties de plein air. Notre souci est de les aider à recréer par le sport un véritable lien avec la nature, de leur permettre de s’oxygéner physiquement et moralement et de leur apporter toute la satisfaction que l’on peut ressentir à la suite d’un effort sain. Ainsi, nous organisons plusieurs types de randonnées et d’immersion dans la nature. Randonnées pédestres avec visites de sites intéressants, randonnées équestres, rallyes photos pour développer un regard différent de la nature et parcours à vélo. Les « journées explo » font aussi partie intégrante du séjour et les enfants en retirent souvent une très grande satisfaction. Ils apprennent à dépasser leurs limites, à s’encourager mutuellement pour arriver ensemble à destination et à s’autonomiser. Ces journées sont parfaitement organisées avec le maire de la commune afin de garantir aux enfants un maximum de sécurité. Nous disposons également de véhicules qui peuvent intervenir à tout moment pour ramener des enfants au campement et s’assurer du bon déroulement de l’explo.

Par ailleurs, notre programme comprend un grand nombre d’activités sportives et olympiques, avec notamment une grande journée de jeux olympiques individuels et en équipe et la distribution de médailles et de prix symboliques. Les épreuves olympiques seront organisées par tranches d’âge avec différents types de sports et notamment des sports d’équipe comme le basket, le foot, le volley, la course, le saut et bien d’autres activités. Une chasse aux trésors est également prévue avec des indices et des énigmes à résoudre qui permet aux enfants de s’amuser, de se dépasser tout en s’instruisant. Cette année, le thème de la chasse aux trésors est le rapport à l’autre et la vie civique, en rapport avec notre second thème de colonie et afin de tester les connaissances apprises.

La natation représente également à nos yeux un élément très important à développer pour les enfants lors de ce séjour. Tout en s’amusant, ils profitent de parfaire leur apprentissage de la nage, puisque certains enfants sont parfois à la traîne durant les cours de natation en période scolaire. Nous travaillons en collaboration avec les piscines municipales locales pour la réservation de leur site durant notre séjour mais également pour prévoir l’intervention de moniteurs qui pourront accompagner les enfants et remettre à niveau ceux qui ont encore des difficultés à nager avec assurance.

Nous aurons durant le séjour la visite de différents intervenants et notamment d’un professeur de sport qui suivra les enfants durant les activités afin d’en optimiser les bénéfices pour chacun. La plupart des organisateurs du séjour et moniteurs sont également enseignants au quotidien. Pédagogie et discipline positive encadreront donc toutes les activités et les relations avec les enfants. Les sports d’équipe seront également privilégiés, afin de renforcer le sentiment d’appartenance, l’apprentissage de la tolérance et l’inclusion.

Sabres, le lieu idéal pour les sports nautiques et aquatiques

La base de loisirs Mexico à proximité de Sabres offre un lieu de prédilection pour permettre aux enfants de pratiquer divers sports aquatiques réunis au même endroit, avec divers commodités d’organisation. Nous organisons des cars aller-retour pour la journée. Située en bord de rivière, cette base de loisirs a aussi l’avantage d’être très ombragée en cas de fortes chaleurs estivales. Plusieurs parcours sont proposés sur la rivière pour tous les âges et niveaux. On peut également y pratiquer d’autres sports : VTT, tir à l’arc, paint ball, chasse aux trésors…

Apprendre la vie civique en colonie de vacances

Lors de ce séjour, nous aimerions également mettre l’accent sur l’apprentissage de la vie civique comme base de vie en société. Pour ce faire, nous aurons la chance d’avoir l’intervention d’une juriste, qui aidera les enfants à se familiariser aux notions essentielles de respect de l’autre, au droit civil, à la constitution et à d’autres notions de droit essentielles. Elle répondra à leurs questions qui donneront lieu à des petits débats permettant aux enfants de s’exprimer et de donner leur point de vue. Ces notions seront également mises en pratique sous la forme de jeux de rôle et d’activités avec des ateliers ciblés et une chasse aux trésors où nous pourrons tester leurs connaissances apprises durant les ateliers et les interventions. Par ailleurs, nous estimons que la vie en communauté représente un cadre parfait pour la mise en pratique de cet apprentissage et nos moniteurs sont formés à ces notions afin de faire passer à chaque occasion le message adéquat d’inclusion, de respect de l’autre et de responsabilisation. Nous discuterons notamment de la grande thématique sociale qui nous pousse à réfléchir sur les limites de la liberté de l’un, là où commence celle de l’autre. En effet, notre colonie s’adresse essentiellement à des adolescents et nous estimons qu’il est fondamental de les initier à ces priorités qui sont trop peu évoquées dans le cadre scolaire. Ce sont eux qui forment la société de demain et nous sommes persuadés que c’est notamment en formant ces jeunes à de telles valeurs que l’on pourra arriver à des changements positifs et à davantage de cohésion, de respect et d’acceptation de l’autre.

Lycée agricole de Sabres 104 Route de Luglon 40630 Sabres Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.colo-broll.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « association.broll@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T10:30:00+02:00

2023-07-24T18:30:00+02:00 – 2023-07-24T19:00:00+02:00

Sports de nature sports aquatiques