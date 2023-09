Rando des feuilles mortes Lycée Agricole de Naves Naves, 11 novembre 2023, Naves.

Naves,Corrèze

Rando des feuilles mortes – Marche : 12/19/23 km départ libre dès 8h00 – VTT 26 à 60 km départ libre dès 8h00 – Food-truck à midi -.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

Lycée Agricole de Naves

Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Rando des feuilles mortes – Walking: 12/19/23 km free start from 8.00 am – Mountain biking 26 to 60 km free start from 8.00 am – Food-truck at midday –

Rando des feuilles mortes – Senderismo: 12/19/23 km salida libre a partir de las 8.00 h – Bicicleta de montaña 26 a 60 km salida libre a partir de las 8.00 h – Food-truck a mediodía –

Rando des feuilles mortes – Wanderung: 12/19/23 km freier Start ab 8.00 Uhr – MTB 26 bis 60 km freier Start ab 8.00 Uhr – Food-Truck am Mittag –

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze