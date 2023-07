« Histoire de bahuts » : visite guidée d’un château par des lycéens Lycée agricole de Magnac-Laval Magnac-Laval, 15 septembre 2023, Magnac-Laval.

« Histoire de bahuts » : visite guidée d’un château par des lycéens Vendredi 15 septembre, 13h30 Lycée agricole de Magnac-Laval Gratuit. Sur inscription. Point de rendez-vous : parking du lycée.

Participez à des visites guidées par les lycéens, dans le cadre du projet « Histoire de bahuts », accompagnés par Stéphanie Casenove, chargée d’étude de l’Inventaire général du patrimoine culturel au service Patrimoine et Inventaire de Nouvelle-Aquitaine.

Le magnifique château, dans lequel se situe encore le restaurant ainsi qu'un internat du lycée, est construit entre 1874 et 1887 à l'initiative du comte de Couronnel, capitaine de compagnie et propriétaire de plusieurs domaines sur la commune de Magnac-Laval. À sa mort, le domaine est vendu à M. Bancel. Dans les années 1950, son fils y ouvre un zoo abritant des oiseaux exotiques, des lions, des crocodiles et des loups. De cette époque subsiste la cage aux lions. Trop couteux, il ferme ses portes au bout de 3 ans et le domaine est vendu en 1962 aux mutuelles agricoles qui y installèrent une école d'agriculture d'hiver. Cette dernière deviendra en 1965 le collège agricole, qui se fera ensuite appeler lycée d'enseignement professionnel agricole à partir de 1980.

2023-09-15T13:30:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

