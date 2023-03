FORUMS « ENTREE DANS LA VIE ACTIVE » Lycée Agricole de Crésancy Crézancy Catégories d’Évènement: Aisne

Crézancy

FORUMS « ENTREE DANS LA VIE ACTIVE » Lycée Agricole de Crésancy, 30 mars 2023, Crézancy. FORUMS « ENTREE DANS LA VIE ACTIVE » Jeudi 30 mars, 09h30 Lycée Agricole de Crésancy Afin de favoriser l’autonomie des jeunes et mieux appréhender leur entrée dans la vie active, l’équipe Action Sanitaire et Sociale avec des élus, organise plusieurs forums sous forme d’ateliers dont les thématiques abordées seront la santé, le logement, le budget, les gestes et postures avec un atelier « bien dans ses baskets ». Lycée Agricole de Crésancy 1 Rue de Paris, 02650 Crézancy Crézancy 02650 Aisne Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T09:30:00+02:00 – 2023-03-30T16:30:00+02:00

