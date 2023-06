Les petits chevaliers d’Angers Lycée agricole Angers Sainte-Gemmes-sur-Loire, 11 juillet 2023, Sainte-Gemmes-sur-Loire.

Les petits chevaliers d’Angers 11 et 25 juillet Lycée agricole Angers 950 euros

Notre séjour permet aux enfants et plus particulièrement aux enfants en situation de décrochage scolaire de se découvrir, de se ressourcer et de se dépasser grâce à de nombreuses activités sportives, artistiques et ludiques.

Se ressourcer grâce au sport

Ce séjour propose aux enfants une expérience unique d’immersion au coeur de la nature et de développement de soi grâce à des activités sportives diversifiées et adaptées au niveau de chacun. De plus en plus d’études montrent à quel point le sport est important pour la santé mentale et physique des enfants, des adolescents et même des adultes. Dans le contexte scolaire, le sport étant souvent limité à quelques heures par semaine et principalement en intérieur, nous avons choisi de mettre l’accent sur des sports que les enfants n’ont pas souvent l’occasion de pratiquer. Les périodes de confinement et la pandémie de covid ont par ailleurs eu différentes conséquences sur les habitudes de la population et surtout chez les enfants, les poussant à devenir davantage sédentaires et à préférer les jeux vidéos aux sorties de plein air. Notre souci est de les aider à recréer par le sport un véritable lien avec la nature, de leur permettre de s’oxygéner physiquement et moralement et de leur apporter toute la satisfaction que l’on peut ressentir à la suite d’un effort sain. Nous prévoyons notamment des randonnées à pied et à vélo, les parcours d’Angers se prêtant parfaitement à ce type d’activités pour tous les niveaux. Par ailleurs, nos « journées explo » durant lesquelles les colons parcourent un certain nombre de kilomètres selon la tranche d’âge permettent aux enfants de se découvrir de nouvelles limites et de forger leur confiance en eux. Les parcours sont toujours définis à l’avance grâce à une collaboration étroite avec le maire de la ville qui nous permet à la fois de découvrir des lieux attrayants, d’évaluer les possibilités et ressources de chaque endroit et de sécuriser le parcours. D’expérience, nous savons que ces « journées explo » sont très appréciées des enfants qui en gardent un bénéfice et des souvenirs à long terme. Nous aurons durant le séjour la visite de différents intervenants et notamment d’un professeur de sport qui suivra les enfants durant les activités afin d’en optimiser les bénéfices pour chacun. La plupart des organisateurs du séjour et moniteurs sont également enseignants au quotidien. Pédagogie et discipline positive encadreront donc toutes les activités et les relations avec les enfants. Les sports d’équipe seront également privilégiés, afin de renforcer le sentiment d’appartenance, l’apprentissage de la tolérance et l’inclusion. Nous organisons ainsi par exemple une journée olympique par tranches d’âge avec différents types de sports et notamment des sports d’équipe comme le basket, le foot, le volley, la course, le saut et bien d’autres activités. Une chasse aux trésors est également prévue avec des indices et des énigmes à résoudre qui permet aux enfants de s’amuser, de se dépasser tout en s’instruisant. Cette année, le thème de la chasse aux trésors est le rapport à la nature et aux nouvelles méthodes d’agriculture. Parmi les activités proposées, nous prévoyons également des journées d’accrobranche grâce à la collaboration de responsables touristiques sur place qui nous aident à réserver le parc pour nos élèves durant plusieurs heures. Nous répartissons les enfants par groupe d’âge avec plusieurs moniteurs par groupe. Plusieurs sorties à la piscine sont également prévues et les enfants auront à la fois des temps libres pour nager et des heures de cours pour consolider leur aptitude aux dufférentes nages apprises durant l’année.

Stimuler l’exercice physique et la connexion à la nature grâce aux randonnées

Les randonnées représentent à notre sens une excellente façon de combiner à la fois la découverte de lieux, l’esprit collectif et une activité recommandée pour la santé. Il est également possible d’adapter le parcours selon la difficulté et l’âge des participants.

Par ailleurs, si les thèmes du sport et de l’art représentent les centres d’intérêt principaux de la colonie, nous souhaitons également permettre aux enfants de renouer avec la nature par le biais d’explos, de feux de camps, de parcours organisés et de défis comme construire une cabane dans la forêt, passer la nuit dans une tente ou encore réaliser un feu à partir de matières premières naturelles.Nous utilisons également les ressources locales et activités à disposition dans la région pour offrir aux enfants un séjour d’exception en termes de divertissements et de loisirs.

S’exercer aux arts de la scène

Par ailleurs, par le biais de ce séjour, nous souhaitons également stimuler la créativité des enfants et leur curiosité intellectuelle en les laissant libres d’inventer une activité par groupe en lien avec un monument visité au cours du séjour. Ils pourront choisir parmi plusieurs propositions : un jeu de rôles avec les grands personnages qui ont marqué la période médiévale puisque le site d’Angers s’y prête parfaitement, la réalisation d’une pièce de théâtre, un jeu de pistes avec des questions de culture et d’histoire et d’autres activités à la fois ludiques et enrichissantes. Nous incluons dans l’équipe une enseignante de français qui supervisera les travaux de rédaction et les ateliers de préparation au spectacle final qui permettra à chaque groupe d’enfants de présenter leur mise en scène devant les autres et d’expliquer la raison de leur choix. A notre sens, il est également essentiel de rendre les enfants acteurs de leur séjour. Des temps de réflexion permettent aux colons de s’exprimer sur leurs souhaits, leur ressenti et leurs impressions concernant l’organisation même du séjour ou les événements de la journée et les lieux visités. Ils apprennent ainsi à travailler sur leur expression orale. Nous les encourageons à prendre la parole devant les autres, à apprendre à se positionner et à défendre leurs opinions, ainsi qu’à maîtriser le trac et le stress lié à la présence d’un auditoire. Un petit résumé écrit leur sera également demandé à la fin du séjour, afin de les aider à travailler l’expression écrite et la synthèse. Ils pourront également tenir un journal de bord du séjour. Les plus riches et intéressants seront récompensés par un prix à la suite d’une petite cérémonie durant les derniers jours de la colonie.

En outre, nous avons organisé la venue d’un cameraman durant le séjour, dans le but de préparer un court-métrage mettant en scène les enfants. Ce sont eux qui décideront du scénario, avec l’aide des animateurs. Ils présenteront également dans le film les bienfaits qu’ils ont retiré du séjour et leurs impressions.

Lycée agricole Angers 38 chemin du Fresne Sainte-Gemmes-sur-Loire 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.colo-broll.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « association.broll@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T10:00:00+02:00 – 2023-07-11T10:30:00+02:00

2023-07-25T18:00:00+02:00 – 2023-07-25T18:30:00+02:00

Théâtre Mises en scène