Maison de quartier – centre social de Cantepau, le vendredi 17 décembre à 20:00

A l’initiative de l’[association « Densité »](http://densite-asso.fr/2021/11/vendredi-17-decembre-humanum-dance-company/) , le collectif d’artistes « Human dance compagny » investira la scène avec son spectacle « [Lyberynto](https://www.humanumdance.com/copie-de-interpretis) » précédé par l’atelier amateur de Densité animé par l’artiste chorégraphique Marie-Pierre Génard. **Le programme de la soirée** * **20h** : Atelier Densité mené par Marie-Pierre Génard * **20h30** : Humanum Dance Company avec la pièce Liberynto * **21h30** : Moment festif

Gratuit

A l'initiative de l'association Densité
Maison de quartier – centre social de Cantepau
50 Avenue Mirabeau 81000 Albi

2021-12-17T20:00:00 2021-12-17T22:00:00

