Lyarne : marais, oiseaux et laisse de mer 44760 Les Moutiers-en-Retz, France Pays de la Loire Les Moutiers-en-Retz, mardi 30 avril 2024.

Afin de préserver la qualité des sites et des paysages, le Département s’engage pour la protection et la valorisation de ses propriétés. Il assure leur gestion, permet l’ouverture au public de ces sites exceptionnels et propose des balades gratuites tout au long de l’année pour découvrir ce patrimoine naturel. Le marais de Lyarne offre une véritable mosaïque de milieux naturels. Des marais doux et salés aux vasières, en passant par la plage et la petite dune, partons à la rencontre des oiseaux limicoles et de la laisse de mer.

