LW2 / f / dark trap afro chamanique Urgence Disk Records, 6 août 2022, Genève.

LW2 / f / dark trap afro chamanique

Urgence Disk Records, le samedi 6 août à 18:30

LW2 s’exprime avec une dialectique en français, anglais, lingala et espagnol parfaitement gérée. Elle propose 3 E.P // Kolima ,Initiation et Far Away & un album “M’banda” édité en 2021. “Oza ya” le dernier single, annonce de suite la couleur ! LW2 est fan de, Bjork, Dead can dance, Tyler the creator, Tshegue & Ic3peak. Là vous avez compris l’univers de LW2? Bien sûr que oui! ? Le projet est hybride, expérimental mélangent performances rythmées et mouvements corporelles. “Viens danser pour tout oublier” “Elle ne veut que beauté et magie” [https://www.youtube.com/channel/UCrlNlLj4xjqOaGm0e7N1j0A](https://www.youtube.com/channel/UCrlNlLj4xjqOaGm0e7N1j0A) [https://www.youtube.com/watch?v=D7fzHEUo0jM](https://www.youtube.com/watch?v=D7fzHEUo0jM) [https://www.youtube.com/watch?v=GSsrMA7CFl8](https://www.youtube.com/watch?v=GSsrMA7CFl8) [https://www.facebook.com/events/302559938689625](https://www.facebook.com/events/302559938689625)

prix libre pour l’artiste

LW2 s’exprime avec une dialectique en français, anglais, lingala et espagnol parfaitement gérée.

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-06T18:30:00 2022-08-06T19:30:00