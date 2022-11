LVVI LA VIEILLE VIERGE INSOMNIAQUE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LVVI LA VIEILLE VIERGE INSOMNIAQUE Toulouse, 30 novembre 2022, Toulouse. LVVI LA VIEILLE VIERGE INSOMNIAQUE

1 Avenue du Château d’Eau THEATRE GARONNE Toulouse Haute-Garonne THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau

2022-11-30 – 2022-11-30

THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau

Toulouse

Haute-Garonne 10 EUR 10 20 Poème dramatique où deux musiciens font résonner silence et espace pour un théâtre tragi-grotesque, LVVI fait se télescoper, farce et gravité, cabotinage et grâce. Après le sacrifice de son fils sur l’autel du star-system, une dame de la petite bourgeoisie perd le sommeil, s’identifie à la Vierge éternelle et se désespère de ne pouvoir mourir. La famille tapie dans une armoire normande guette la Vieille Vierge insomniaque qui n’en finit pas de finir. THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Toulouse Haute-Garonne THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d'Eau Ville Toulouse lieuville THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d'Eau Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

LVVI LA VIEILLE VIERGE INSOMNIAQUE Toulouse 2022-11-30 was last modified: by LVVI LA VIEILLE VIERGE INSOMNIAQUE Toulouse Toulouse 30 novembre 2022 1 Avenue du Château d'Eau THÉÂTRE GARONNE Toulouse Haute-Garonne Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne