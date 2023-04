LV Dream LV Dream Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Paris . La célèbre maison Louis Vuitton ouvre LV DREAM dès le 16 novembre 2022, un nouveau lieu d’exposition et gift store gratuit qui propose également un café et chocolaterie en collaboration avec le Chef Pâtisssier Maxime Frédéric, du Cheval Blanc Paris. https://louisvuitton.com/ LV Dream 2, rue du Pont-Neuf Paris

