Meuse REPAS DANSANT Luzy-Saint-Martin, 15 juillet 2023, Luzy-Saint-Martin. Luzy-Saint-Martin,Meuse Repas dansant animé par l’orchestre Cristal Noir Feu d’artifice à 22h Inscription par téléphone avant le 5 juillet. Tout public

Samedi 2023-07-15 20:00:00 fin : 2023-07-15 . 20 EUR. Luzy-Saint-Martin 55700 Meuse Grand Est



Dinner dance with Cristal Noir orchestra Fireworks at 10 pm Registration by telephone before July 5 Cena con baile y música en directo a cargo de Cristal Noir Fuegos artificiales a las 22.00 horas Inscripciones por teléfono antes del 5 de julio Tanzmahl, das vom Orchester Cristal Noir begleitet wird Feuerwerk um 22 Uhr Telefonische Anmeldung bis zum 5. Juli

