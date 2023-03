Façonner Fasciner l’uzine graulhet, 1 avril 2023, Graulhet.

Façonner Fasciner

L’exposition sera ouverte du Samedi 1er Avril de 10h à 21h au Dimanche 2 Avril de 11h à 18h

L’exposition, qui se déroulera dans la grande galerie, présentera les oeuvres des talents qui travaillent à l’uZine : Bijouterie avec Léna Pfluger, Céramique avec Léa Zanotti, Forge avec Anzu Wicks, Batik avec Syl’Batik, Photographie avec Patrice Gogue, mais aussi sculpture (Cocon, par Anna Mano), peinture (Empreintes, par Thomas Witté) et installation (in-confort, par Louis Gorecky).

Des ateliers Découverte seront proposés pour tout public dont jeunesse et des visites-rencontres des artisans dans leur atelier tout le week-end.

– atelier-animation Batik avec Syl’Batik : adultes et enfants (12 ans minimum)

– atelier-animation Empreintes avec Thomas Witté : enfants

– atelier Forge Coutellerie avec Anzu Wicks (sur rdv) adultes

Un concert du groupe Tiwiza, en résidence à l’uZine est programmé le Samedi 1er Avril à partir de 19h.

l’uzine graulhet 21Bis Avenue Jules Ferry 81300 Graulhet Graulhet 81300 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « luzine.graulhet@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « acacresidencesetcreations@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0682656544 »}, {« type »: « link », « value »: « https://art-graulhet.com/artgraulur0895/index.php/2022/06/23/luzine-un-atelier-collectif-eclectique/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T21:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Savoir faire Façonner

Patrice Gogue