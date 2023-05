L’été des 6-12 ans – Chasse au trésor à Luzillé 4 Rue de la Mairie, 24 juillet 2023, Luzillé.

Chasse au trésor proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Pars à la découverte du Pays d’art et d’histoire ! Ouvre bien les yeux à la recherche d’indices qui te mettront sur la piste d’un trésor…

Jeux de piste à réaliser en autonomie, pour des enfants accompagnés d’un adulte..

Lundi 2023-07-24 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-24 11:15:00. EUR.

4 Rue de la Mairie

Luzillé 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Treasure hunt proposed by the Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Discover the Pays d’art et d’histoire ! Keep your eyes open for clues that will put you on the trail of a treasure?

Treasure hunt to be done independently, for children accompanied by an adult.

Búsqueda del tesoro propuesta por el Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Descubra el País de Arte e Historia Esté atento a las pistas que le conducirán a un tesoro..

Una búsqueda del tesoro para realizar de forma autónoma, para niños acompañados de un adulto.

Schatzsuche, angeboten von Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Geh auf Entdeckungsreise durch das Land der Kunst und Geschichte! Halte die Augen offen, um nach Hinweisen zu suchen, die dich auf die Spur eines Schatzes bringen?

Selbstständige Schnitzeljagd für Kinder in Begleitung eines Erwachsenen.

Mise à jour le 2023-04-27 par ADT 37