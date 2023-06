Atelier Communication relationnelle luzenac Luzenac Luzenac Catégories d’Évènement: Ariège

Atelier Communication relationnelle
Jeudi 28 septembre, 09h00
Un atelier animé par un psychologue du travail/coach pour:

– Adapter sa posture pour faire face aux personnes agressives. Obtenir des outils pour limiter le risque de situations conflictuelles.

– Mieux gérer ses émotions pour une communication constructive et positive.

– Obtenir des techniques facilitant la relation à l’autre pour être mieux compris/entendu.

En format petit groupe (9 maxi), et en partant de leurs expériences personnelles.
Luzenac 09250 Ariège Occitanie

2023-09-28T09:00:00+02:00 – 2023-09-28T18:00:00+02:00

2023-09-28T09:00:00+02:00 – 2023-09-28T18:00:00+02:00

