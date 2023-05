Concert-repas dans les jardins du presbytère Grand Rue de la Ville, 12 juillet 2023, Luzech.

Concerts repas organisés par l’association l’Esquisse dans les jardins du presbytère, à Luzech..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 . EUR.

Grand Rue de la Ville Jardins du Presbytère

Luzech 46140 Lot Occitanie



Meal concerts organized by the association l’Esquisse in the gardens of the presbytery, in Luzech.

Cena-concierto organizada por la asociación l’Esquisse en los jardines del presbiterio de Luzech.

Essenskonzerte, die von der Vereinigung l’Esquisse in den Gärten des Pfarrhauses in Luzech organisiert werden.

