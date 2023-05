Concerts classiques à Notre Dame de l’Île Chapelle Notre Dame de l’Île, 10 juin 2023, Luzech.

Comme chaque année, l’association l’Esquisse organise des concerts de musique classique dans la chapelle Notre Dame de l’Île, à Luzech..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

Chapelle Notre Dame de l’Île Route de l’Ile

Luzech 46140 Lot Occitanie



As every year, the association l’Esquisse organizes classical music concerts in the chapel of Notre Dame de l’Île, in Luzech.

Como cada año, la asociación l’Esquisse organiza conciertos de música clásica en la capilla Notre Dame de l’Île de Luzech.

Wie jedes Jahr organisiert der Verein l’Esquisse klassische Musikkonzerte in der Kapelle Notre Dame de l’Île in Luzech.

