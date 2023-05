Balade botanique 152 rue de la Ville, 3 mai 2023, .

Nathalie Blesing vous attend pour vous faire découvrir la flore locale. Vous apprendrez à connaître, cueillir et utiliser les plantes sauvages comestibles et médicinales du printemps.

Inscription obligatoire. Balade limitée à 15 personnes..

2023-05-03 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-03 . EUR.

152 rue de la Ville Médiathèque de Luzech

Luzech 46140 Lot Occitanie



Nathalie Blesing awaits you to help you discover the local flora. You will learn to know, pick and use the edible and medicinal wild plants of spring.

Registration required. Walk limited to 15 people.

Nathalie Blesing le espera para descubrir la flora local. Aprenderás a conocer, recolectar y utilizar las plantas silvestres comestibles y medicinales de la primavera.

Inscripción obligatoria. Paseo limitado a 15 personas.

Nathalie Blesing erwartet Sie, um Ihnen die lokale Flora näher zu bringen. Sie werden lernen, die essbaren und medizinischen Wildpflanzen des Frühlings kennen zu lernen, zu sammeln und zu verwenden.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Spaziergang auf 15 Personen begrenzt.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT CVL Vignoble