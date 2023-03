Transhumance Rocamadour- Luzech: étape Crayssac – Luzech Luzech Catégories d’Évènement: Lot

Lot . 11 h – 12 h : Etape à Luzech, place du Canal (Luzech/Plane de Blanchard 3 km) Chants pyrénéen avec le groupe Esquierry

13 h – 16 h 30 : Arrivée à Plane de Blanchard (Luzech) lieu de l’estive Apéritif offert par l’association des propriétaires de Luzech/Labastide-du-Vert (AFPL)Marché gourmand avec les producteurs locaux organisé par le Comité de Promotion des Produits du Lot (CPPL) Grillades d’agneaux avec l’association des éleveurs d’agneau fermier du Quercy. Animation musicale / Quizz / Tirage de la Tombola*En cas de mauvais temps, le marché gourmand et les animations auront lieu à Luzech, salle de la Grave. La dernière de la transhumance! Les brebis vont enfin pouvoir goûter à de l’herbe bien tendre après une dernière journée de marche de 12 km. ©BeccaH_pixabay_lamb-g2c09d8418_1920

