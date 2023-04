Concert Féminin Pluri’elles – Spécial Compositrices Lieu-dit Bois-Aubry, 6 mai 2023, Luzé.

L’Ensemble Vocal Féminin Alienor de Nouvelle Aquitaine revient dans votre belle région pour chanter un programme consacré aux compositrices. Savourez l’imagination et la puissance des compositrices restituées avec inspiration et énergie par les trente chanteuses d’Aliénor.

Samedi 2023-05-06 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-06 . .

Lieu-dit Bois-Aubry

Luzé 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Ensemble Vocal Féminin Alienor de Nouvelle Aquitaine returns to your beautiful region to sing a program devoted to women composers. Enjoy the imagination and power of women composers, rendered with inspiration and energy by the thirty singers of Alienor

El Ensemble Vocal Féminin Alienor de Nouvelle Aquitaine vuelve a su hermosa región para cantar un programa dedicado a las mujeres compositoras. Disfrute de la imaginación y la fuerza de las compositoras, interpretadas con inspiración y energía por las treinta cantantes de Alienor

Das Ensemble Vocal Féminin Alienor de Nouvelle Aquitaine kehrt in Ihre schöne Region zurück, um ein Programm zu singen, das Komponistinnen gewidmet ist. Genießen Sie die Fantasie und die Kraft der Komponistinnen, die von den dreißig Sängerinnen von Alienor mit Inspiration und Energie wiedergegeben werden

